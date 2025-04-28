Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил поддержать жителей Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250428/putin-poruchil-podderzhat-zhiteley-kurskoy-oblasti-1146046966.html
Путин поручил поддержать жителей Курской области
Путин поручил поддержать жителей Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Путин поручил поддержать жителей Курской области
Для жителей Курской области и приграничных районов России планируют разработать дополнительные меры поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T16:37
2025-04-28T17:05
владимир путин (политик)
россия
валентина матвиенко
совет федерации
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146045392_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6087127d72df5c9eeb3fa2183570b3fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Для жителей Курской области и приграничных районов России планируют разработать дополнительные меры поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также обсудили результаты освобождения Курской области. Они отметили высокую роль офицеров спецназа ФСБ, пограничников и военнослужащих Росгвардии, особо проявивших себя в ходе операции.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каменка в Харьковской области перешла под контроль РоссииКомбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской областиКиев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен
россия
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146045392_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_916440e65f1df8434fa40255357ce1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, валентина матвиенко, совет федерации, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости
Путин поручил поддержать жителей Курской области

Путин: необходимо разработать дополнительные меры поддержки жителей Курской области

16:37 28.04.2025 (обновлено: 17:05 28.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Для жителей Курской области и приграничных районов России планируют разработать дополнительные меры поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Нужно обязательно проанализировать, что конкретно требуется сделать, чтобы люди достойно прошли эти непростые испытания, и чтобы все обязательства государства были выполнены в срок и в полном объеме", – подчеркнул президент.
Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также обсудили результаты освобождения Курской области. Они отметили высокую роль офицеров спецназа ФСБ, пограничников и военнослужащих Росгвардии, особо проявивших себя в ходе операции.
"Мы сегодня поблагодарили и бойцов, и командиров за полную очистку Курской земли. Под вашим руководством операция была проведена настолько профессионально и филигранно, что удалось максимально сохранить жизнь и здоровье мирных жителей", – рассказала Матвиенко.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каменка в Харьковской области перешла под контроль России
Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской области
Киев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен
 
Владимир Путин (политик)РоссияВалентина МатвиенкоСовет ФедерацииСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43В Крыму дали совет Трампу
17:25Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
17:09В Евпатории покажут военные фильмы
16:56Авербух назвал точную дату открытия ледового комплекса в Керчи
16:45Подростка на мопеде сбила иномарка в Нижнегорском районе
16:37Путин поручил поддержать жителей Курской области
16:14В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня
16:04Высокая пожароопасность объявлена в Крыму
15:41Масштабное отключение электричества произошло в Западной Европе
15:32В Ялте легковушка столкнулась с КамАЗом – есть пострадавшие
15:09Не в деньгах счастье, или кое-что о финансовом этикете
15:00Политическая и правовая системы РФ работают эффективно - Путин
14:44В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности
14:41В России растет производства беспилотных авиасистем
14:30В Севастополе стартовал просветительский марафон "Знание. Первые"
14:18Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
14:09Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин
13:58Новости СВО: армия России ударила по 154 районам скопления врага
13:27Ялта осталась без света
13:21В Феодосии горит многоэтажка: что известно
Лента новостейМолния