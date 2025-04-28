https://crimea.ria.ru/20250428/putin-poruchil-podderzhat-zhiteley-kurskoy-oblasti-1146046966.html

Путин поручил поддержать жителей Курской области

Путин поручил поддержать жителей Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Путин поручил поддержать жителей Курской области

Для жителей Курской области и приграничных районов России планируют разработать дополнительные меры поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T16:37

2025-04-28T16:37

2025-04-28T17:05

владимир путин (политик)

россия

валентина матвиенко

совет федерации

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146045392_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6087127d72df5c9eeb3fa2183570b3fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Для жителей Курской области и приграничных районов России планируют разработать дополнительные меры поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также обсудили результаты освобождения Курской области. Они отметили высокую роль офицеров спецназа ФСБ, пограничников и военнослужащих Росгвардии, особо проявивших себя в ходе операции.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каменка в Харьковской области перешла под контроль РоссииКомбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской областиКиев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен

россия

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, валентина матвиенко, совет федерации, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости