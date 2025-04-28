Путин поручил поддержать жителей Курской области
Путин: необходимо разработать дополнительные меры поддержки жителей Курской области
16:37 28.04.2025 (обновлено: 17:05 28.04.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Для жителей Курской области и приграничных районов России планируют разработать дополнительные меры поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Нужно обязательно проанализировать, что конкретно требуется сделать, чтобы люди достойно прошли эти непростые испытания, и чтобы все обязательства государства были выполнены в срок и в полном объеме", – подчеркнул президент.
Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также обсудили результаты освобождения Курской области. Они отметили высокую роль офицеров спецназа ФСБ, пограничников и военнослужащих Росгвардии, особо проявивших себя в ходе операции.
"Мы сегодня поблагодарили и бойцов, и командиров за полную очистку Курской земли. Под вашим руководством операция была проведена настолько профессионально и филигранно, что удалось максимально сохранить жизнь и здоровье мирных жителей", – рассказала Матвиенко.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.
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