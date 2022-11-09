https://crimea.ria.ru/20221109/sevastopolskiy-diversant-okazalsya-polkovnikom-ukrainskoy-razvedki--fsb-1125289787.html

Севастопольский диверсант оказался полковником украинской разведки — ФСБ

Севастопольский диверсант оказался полковником украинской разведки — ФСБ - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Севастопольский диверсант оказался полковником украинской разведки — ФСБ

ФСБ рассказала подробности дела об украинском шпионе-нелегале, который занимался диверсионной деятельностью в Крыму. Он оказался самым высокопоставленным... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T11:28

2022-11-09T11:28

2022-11-09T11:28

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ рассказала подробности дела об украинском шпионе-нелегале, который занимался диверсионной деятельностью в Крыму. Он оказался самым высокопоставленным украинским разведчиком. Полковник нелегальной разведки Украины получил 19 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства."Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота", - говорится в сообщении.Ранее о задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов, не сообщалось.Штыбликов был одним из участников диверсионно-террористической группы Минобороны Украины, он вел наблюдение за российскими военными подразделениями и подбирал объекты для диверсий.Ранее Севастопольский городской суд признал Дмитрия Штыбликова виновным в предъявленном обвинении и приговорил к пяти годам отбывания в колонии строгого режима и к штрафу в 200 тысяч рублей. Срок пребывания Штыбликова в СИЗО будет засчитан (1 год). Адвокат и родственники осужденного отказались от комментариев.Тогда следствие установило, что задержанный 47-летний житель города Севастополя, работая гражданским лицом на объекте Министерства обороны РФ, входил в состав диверсионной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины и планировал совершить диверсионные акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Штыбликов работал под прикрытием как журналист и эксперт.Он отвечал непосредственно за подбор объектов для совершения диверсий, проведение разведки местности, рекогносцировки диверсионных актов, а также за привлечение в организованную группу других ее участников. 9 ноября прошлого года его задержали в Севастополе сотрудники Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Следователи УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю предъявили ему обвинение в совершении приготовления к диверсии и незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.1 ст.30 и п. "а" ч.2 ст. 281, ч.3 ст. 222, ч.3 ст. 222.1, ч.1 ст. 222 УК РФ).

https://crimea.ria.ru/20171116/1112741453.html

https://crimea.ria.ru/20161114/1108015824.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)