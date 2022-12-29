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Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. Как сообщает ЦОС ФСБ, задержанному грозит до... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T12:07
2022-12-29T12:08
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
сбу (служба безопасности украины)
общество
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. Как сообщает ЦОС ФСБ, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.По данным ФСБ, агент украинских спецслужб передавал информацию представителю СБУ с помощью мессенджера WhatsApp, для "корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил России".В отношении украинского агента возбуждено уголовное дело за шпионаж, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Ранее российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Девушка пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистских роликов, размещенных на украинских националистических ресурсах. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с УкраинойФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
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96
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, сбу (служба безопасности украины), общество, вооруженные силы россии
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона

ФСБ: в Херсонской области за шпионаж задержан агент Службы безопасности Украины

12:07 29.12.2022 (обновлено: 12:08 29.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. Как сообщает ЦОС ФСБ, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

"Сотрудниками ФСБ России на территории Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах РФ. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений российской армии, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", - сказано в сообщении.

По данным ФСБ, агент украинских спецслужб передавал информацию представителю СБУ с помощью мессенджера WhatsApp, для "корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил России".
В отношении украинского агента возбуждено уголовное дело за шпионаж, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
ФСБ России
8 декабря, 10:31
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Ранее российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Девушка пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистских роликов, размещенных на украинских националистических ресурсах.
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Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)БезопасностьСБУ (Служба безопасности Украины)ОбществоВооруженные силы России
 
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