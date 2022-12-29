https://crimea.ria.ru/20221229/sotrudniki-fsb-zaderzhali-v-khersonskoy-oblasti-ukrainskogo-shpiona-1126190027.html

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона

В Херсонской области задержали украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. Как сообщает ЦОС ФСБ, задержанному грозит до... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T12:07

2022-12-29T12:07

2022-12-29T12:08

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

сбу (служба безопасности украины)

общество

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902851_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c4163365b8a2260a6c6c03939db2fc4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. Как сообщает ЦОС ФСБ, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.По данным ФСБ, агент украинских спецслужб передавал информацию представителю СБУ с помощью мессенджера WhatsApp, для "корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил России".В отношении украинского агента возбуждено уголовное дело за шпионаж, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Ранее российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Девушка пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистских роликов, размещенных на украинских националистических ресурсах. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с УкраинойФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

https://crimea.ria.ru/20221208/v-sevastopole-arestovali-dvoikh-shpionov-sbu-1125747520.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, сбу (служба безопасности украины), общество, вооруженные силы россии