Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона
ФСБ: в Херсонской области за шпионаж задержан агент Службы безопасности Украины
12:07 29.12.2022 (обновлено: 12:08 29.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. Как сообщает ЦОС ФСБ, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
"Сотрудниками ФСБ России на территории Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах РФ. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений российской армии, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", - сказано в сообщении.
По данным ФСБ, агент украинских спецслужб передавал информацию представителю СБУ с помощью мессенджера WhatsApp, для "корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил России".
В отношении украинского агента возбуждено уголовное дело за шпионаж, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
8 декабря, 10:31В Севастополе арестовали шпионов СБУ
Ранее российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Девушка пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистских роликов, размещенных на украинских националистических ресурсах.
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