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Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных
Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных
Российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Об РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T09:00
2022-12-27T09:00
херсонская область
новые регионы россии
безопасность
происшествия
вооруженные силы россии
видео
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.По данным оперативников, девушка пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистских роликов, размещенных на украинских националистических ресурсах.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФВ ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в КрымуФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
херсонская область
новые регионы россии
россия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Признание жительницы Херсонской области в передаче данных о ВС России
Жительница Херсонской области передавала украинской стороне координаты расположения личного состава российских сил, ее задержали, теперь ей грозят десятки лет тюрьмы, рассказали РИА Новости сотрудники силовых структур. На видео 21-летняя задержанная заявляет, что то, что она делала – неправильно, это "перевернуло все".
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херсонская область, новые регионы россии, безопасность, происшествия, вооруженные силы россии, видео, сво, россия, видео
Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.
2022-12-27T09:00
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Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных

Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о российских военных

09:00 27.12.2022
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.
По данным оперативников, девушка пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистских роликов, размещенных на украинских националистических ресурсах.
"Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года. Все материалы переданы в органы юстиции", - рассказал представитель силовых структур.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииБезопасностьПроисшествияВооруженные силы РоссииВидеоСВОРоссия
 
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