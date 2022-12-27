https://crimea.ria.ru/20221227/zhitelnitsu-khersonschiny-zaderzhali-za-peredachu-dannykh-o-rossiyskikh-voennykh-1126146947.html

Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных

Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Жительницу Херсонщины задержали за передачу данных о российских военных

Российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Об РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T09:00

2022-12-27T09:00

2022-12-27T09:00

херсонская область

новые регионы россии

безопасность

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вооруженные силы россии

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сво

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.По данным оперативников, девушка пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистских роликов, размещенных на украинских националистических ресурсах.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФВ ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в КрымуФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

херсонская область

новые регионы россии

россия

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Признание жительницы Херсонской области в передаче данных о ВС России Жительница Херсонской области передавала украинской стороне координаты расположения личного состава российских сил, ее задержали, теперь ей грозят десятки лет тюрьмы, рассказали РИА Новости сотрудники силовых структур. На видео 21-летняя задержанная заявляет, что то, что она делала – неправильно, это "перевернуло все". 2022-12-27T09:00 true PT1M50S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, безопасность, происшествия, вооруженные силы россии, видео, сво, россия, видео