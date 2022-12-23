https://crimea.ria.ru/20221223/fsb-zaderzhala-posobnikov-spetssluzhb-ukrainy-v-ryade-regionov-rf-1126094689.html
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ - РИА Новости Крым, 23.12.2022
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными и готовивших теракты и диверсии. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T11:30
2022-12-23T11:30
2022-12-23T11:45
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными и готовивших теракты и диверсии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.Задержания злоумышленников прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.Задержанным инкриминируется сбор и передача Украине секретных сведений. Так, один из злоумышленников передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделения ВСУ нанесли ракетный удар из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.Так, в Пермском крае российские силовики разоблачили группу пособников СБУ из числа граждан России. В задачи группы входили подготовка, проведение терактов и диверсий на социально значимых объектах и инфраструктуре Перми и оказание помощи Службе безопасности Украины (СБУ).Лидер группы – активист запрещенной в России праворадикальной экстремистской организации "Национал социализм/Белая власть"*. В 2019 году он, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где его завербовала СБУ. Мужчина привлек к подрывной агентурной работе двух своих единомышленников. В Еврейской автономной области задержали жителя Биробиджана, который "осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО". В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области, намеревавшегося "принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ". В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства", "шпионаж"".* экстремистская организация, запрещенная в РФ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
ФСБ задержала в ряде регионов России пособников украинских спецслужб и ВСУ
11:30 23.12.2022 (обновлено: 11:45 23.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными и готовивших теракты и диверсии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории ряда субъектов РФ пресечена преступная деятельность граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.
Задержания злоумышленников прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.
Задержанным инкриминируется сбор и передача Украине секретных сведений. Так, один из злоумышленников передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделения ВСУ нанесли ракетный удар из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
Так, в Пермском крае российские силовики разоблачили группу пособников СБУ из числа граждан России. В задачи группы входили подготовка, проведение терактов и диверсий на социально значимых объектах и инфраструктуре Перми и оказание помощи Службе безопасности Украины (СБУ).
Лидер группы – активист запрещенной в России праворадикальной экстремистской организации "Национал социализм/Белая власть"*. В 2019 году он, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где его завербовала СБУ. Мужчина привлек к подрывной агентурной работе двух своих единомышленников.
В Еврейской автономной области задержали жителя Биробиджана, который "осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО".
В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области, намеревавшегося "принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ".
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства", "шпионаж"".
* экстремистская организация, запрещенная в РФ