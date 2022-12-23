Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221223/fsb-zaderzhala-posobnikov-spetssluzhb-ukrainy-v-ryade-regionov-rf-1126094689.html
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ - РИА Новости Крым, 23.12.2022
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными и готовивших теракты и диверсии. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T11:30
2022-12-23T11:45
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными и готовивших теракты и диверсии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.Задержания злоумышленников прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.Задержанным инкриминируется сбор и передача Украине секретных сведений. Так, один из злоумышленников передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделения ВСУ нанесли ракетный удар из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.Так, в Пермском крае российские силовики разоблачили группу пособников СБУ из числа граждан России. В задачи группы входили подготовка, проведение терактов и диверсий на социально значимых объектах и инфраструктуре Перми и оказание помощи Службе безопасности Украины (СБУ).Лидер группы – активист запрещенной в России праворадикальной экстремистской организации "Национал социализм/Белая власть"*. В 2019 году он, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где его завербовала СБУ. Мужчина привлек к подрывной агентурной работе двух своих единомышленников. В Еврейской автономной области задержали жителя Биробиджана, который "осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО". В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области, намеревавшегося "принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ". В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства", "шпионаж"".* экстремистская организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20221219/fsb-zhitelya-sevastopolya-osudili-na-12-let-za-gosizmenu-1125977806.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4b4fe4a116c3e12064c8db8243a94090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ

ФСБ задержала в ряде регионов России пособников украинских спецслужб и ВСУ

11:30 23.12.2022 (обновлено: 11:45 23.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными и готовивших теракты и диверсии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории ряда субъектов РФ пресечена преступная деятельность граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.
Задержания злоумышленников прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.
Задержанным инкриминируется сбор и передача Украине секретных сведений. Так, один из злоумышленников передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделения ВСУ нанесли ракетный удар из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
Так, в Пермском крае российские силовики разоблачили группу пособников СБУ из числа граждан России. В задачи группы входили подготовка, проведение терактов и диверсий на социально значимых объектах и инфраструктуре Перми и оказание помощи Службе безопасности Украины (СБУ).
Лидер группы – активист запрещенной в России праворадикальной экстремистской организации "Национал социализм/Белая власть"*. В 2019 году он, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где его завербовала СБУ. Мужчина привлек к подрывной агентурной работе двух своих единомышленников.
В Еврейской автономной области задержали жителя Биробиджана, который "осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО".
В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области, намеревавшегося "принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ".
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства", "шпионаж"".
* экстремистская организация, запрещенная в РФ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 10:43
ФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ
13:08Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти
12:51В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками
12:30В центре Мелитополя взорвался автомобиль
12:16Крым два дня будет заливать дождями
12:12В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото
12:00Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги
11:30ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
11:29В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин
11:16Где в Крыму не будет воды в пятницу и субботу — адреса
11:08Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина
11:00В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы
10:45Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря
10:35Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов
10:21Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря
10:17Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефть
09:55Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен
09:54В Севастополе продавец присваивала деньги из кассы и ставила на спорт
09:21На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров
08:45Зимой без шапки: чем это опасно для волос
Лента новостейМолния