https://crimea.ria.ru/20221223/fsb-zaderzhala-posobnikov-spetssluzhb-ukrainy-v-ryade-regionov-rf-1126094689.html

ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ

ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ - РИА Новости Крым, 23.12.2022

ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ

Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными и готовивших теракты и диверсии. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T11:30

2022-12-23T11:30

2022-12-23T11:45

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными и готовивших теракты и диверсии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.Задержания злоумышленников прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.Задержанным инкриминируется сбор и передача Украине секретных сведений. Так, один из злоумышленников передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделения ВСУ нанесли ракетный удар из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.Так, в Пермском крае российские силовики разоблачили группу пособников СБУ из числа граждан России. В задачи группы входили подготовка, проведение терактов и диверсий на социально значимых объектах и инфраструктуре Перми и оказание помощи Службе безопасности Украины (СБУ).Лидер группы – активист запрещенной в России праворадикальной экстремистской организации "Национал социализм/Белая власть"*. В 2019 году он, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где его завербовала СБУ. Мужчина привлек к подрывной агентурной работе двух своих единомышленников. В Еврейской автономной области задержали жителя Биробиджана, который "осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО". В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области, намеревавшегося "принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ". В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства", "шпионаж"".* экстремистская организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20221219/fsb-zhitelya-sevastopolya-osudili-na-12-let-za-gosizmenu-1125977806.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия