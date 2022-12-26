https://crimea.ria.ru/20221226/fsb-nakryla-bandu-perepravlyavshuyu-boevikov-v-siriyu-i-na-ukrainu-1126129552.html

ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину - РИА Новости Крым, 26.12.2022

ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T10:16

2022-12-26T10:16

2022-12-26T11:00

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

сирия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Следкоме и ФСБ.По данным силовых ведомств, 19 россиян "организовали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации".Следствие полагает, что они переправляли жителей РФ воевать в Сирию и на Украину, финансировали терроризм и оправдывали террористическую деятельность.Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск. Фигурантам дела вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности, содействие террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма.Как уточнили в ФСБ, в ходе обысков изъяты компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства"* и националистических военных подразделениях на Украине. Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФВ ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в КрымуФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену

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Задержание террористов, отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину ФСБ после сообщения о разгроме банды террористов, с 2010 отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину, публикует оперативные кадры 2022-12-26T10:16 true PT3M02S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, сирия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, видео