https://crimea.ria.ru/20221226/fsb-nakryla-bandu-perepravlyavshuyu-boevikov-v-siriyu-i-na-ukrainu-1126129552.html
ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину - РИА Новости Крым, 26.12.2022
ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T10:16
2022-12-26T10:16
2022-12-26T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Следкоме и ФСБ.По данным силовых ведомств, 19 россиян "организовали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации".Следствие полагает, что они переправляли жителей РФ воевать в Сирию и на Украину, финансировали терроризм и оправдывали террористическую деятельность.Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск. Фигурантам дела вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности, содействие террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма.Как уточнили в ФСБ, в ходе обысков изъяты компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства"* и националистических военных подразделениях на Украине. Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФВ ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в КрымуФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Задержание террористов, отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину
ФСБ после сообщения о разгроме банды террористов, с 2010 отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину, публикует оперативные кадры
2022-12-26T10:16
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, сирия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, видео
ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
Силовики накрыли банду сторонников ИГ*, переправлявших россиян воевать в Сирию и Украину
10:16 26.12.2022 (обновлено: 11:00 26.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Следкоме и ФСБ.
По данным силовых ведомств, 19 россиян "организовали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации".
Следствие полагает, что они переправляли жителей РФ воевать в Сирию и на Украину, финансировали терроризм и оправдывали террористическую деятельность.
"За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу", — отметили в СК.
Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск. Фигурантам дела вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности, содействие террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма.
Как уточнили в ФСБ, в ходе обысков изъяты компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства"* и националистических военных подразделениях на Украине. Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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