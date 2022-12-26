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ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину - РИА Новости Крым, 26.12.2022
ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T10:16
2022-12-26T11:00
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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сирия
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происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Следкоме и ФСБ.По данным силовых ведомств, 19 россиян "организовали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации".Следствие полагает, что они переправляли жителей РФ воевать в Сирию и на Украину, финансировали терроризм и оправдывали террористическую деятельность.Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск. Фигурантам дела вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности, содействие террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма.Как уточнили в ФСБ, в ходе обысков изъяты компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства"* и националистических военных подразделениях на Украине. Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФВ ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в КрымуФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Задержание террористов, отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину
ФСБ после сообщения о разгроме банды террористов, с 2010 отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину, публикует оперативные кадры
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, сирия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, видео
ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Следкоме и ФСБ.
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ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

Силовики накрыли банду сторонников ИГ*, переправлявших россиян воевать в Сирию и Украину

10:16 26.12.2022 (обновлено: 11:00 26.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Следкоме и ФСБ.
По данным силовых ведомств, 19 россиян "организовали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации".
Следствие полагает, что они переправляли жителей РФ воевать в Сирию и на Украину, финансировали терроризм и оправдывали террористическую деятельность.

"За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу", — отметили в СК.

Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск. Фигурантам дела вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности, содействие террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма.
Как уточнили в ФСБ, в ходе обысков изъяты компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства"* и националистических военных подразделениях на Украине. Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаСирияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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