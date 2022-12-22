https://crimea.ria.ru/20221222/v-lnr-likvidirovan-posobnik-sentsova-kotoryy-gotovil-terakty-v-krymu--1126073690.html
В ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в Крыму
В ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в Крыму - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в Крыму
В Луганской Народной Республике российские военнослужащие ликвидировали боевика теробороны Вооруженных сил Украины, который в 2014 году вместе с режиссером... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T11:53
2022-12-22T11:53
2022-12-22T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике российские военнослужащие ликвидировали боевика теробороны Вооруженных сил Украины, который в 2014 году вместе с режиссером Олегом Сенцовым готовил теракты в Крыму. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает ТАСС.Ликвидированный боевик ранее был осужден за подготовку теракта в Крыму вместе с Сенцовым. В августе 2015 года его приговорили к семи годам лишения свободы, а Сенцова - к 20 годам тюремного заключения. В сентябре 2019 года оба фигуранта дела были переданы украинской стороне в ходе обмена осужденными и задержанными гражданами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский "таран" для Зеленского: станет ли Сенцов "Надей Савченко 2.0"Россия и Украина договорились об обмене пленными"Прогиб" перед новой властью": депутат о заявлении Сенцова о Крыме
https://crimea.ria.ru/20221222/v-krymu-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1126072378.html
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), новости, крым, всу (вооруженные силы украины), олег сенцов, безопасность республики крым и севастополя, сво
В ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в Крыму
Марочко: в ЛНР ликвидирован боевик, готовивший вместе с Сенцовым теракт в Крыму