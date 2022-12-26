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Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной
Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной
Сотрудники ФСБ России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырех человек на границе Брянской области с Украиной, сообщает центр... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T14:28
2022-12-26T14:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырех человек на границе Брянской области с Украиной, сообщает центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, при себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.
брянская область
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина
Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной

ФСБ: в Брянской области на границе с Украиной ликвидированы четыре украинских диверсанта

14:28 26.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырех человек на границе Брянской области с Украиной, сообщает центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, при себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Брянская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОРоссияУкраина
 
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