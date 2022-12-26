https://crimea.ria.ru/20221226/sotrudniki-fsb-likvidirovali-chetyrekh-diversantov-na-granitse-s-ukrainoy-1126140825.html

Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной

Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной

Сотрудники ФСБ России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырех человек на границе Брянской области с Украиной, сообщает центр... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T14:28

2022-12-26T14:28

2022-12-26T14:28

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

брянская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сво

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырех человек на границе Брянской области с Украиной, сообщает центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, при себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

брянская область

россия

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина