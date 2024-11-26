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Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери
Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери
32-летнюю жительницу Раздольненского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей восьмимесячной дочери, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T17:43
2024-11-26T17:43
ск рф (следственный комитет российской федерации)
раздольненский район крыма
новости крыма
происшествия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 32-летнюю жительницу Раздольненского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей восьмимесячной дочери, сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, ребенок с двухсторонней пневмонией был доставлен в Симферопольскую больницу в критическом состоянии в апреле прошлого года. Несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина также не обеспечивала ребенка полноценным питанием, что повлекло развитие у девочки дефицита массы тела, не отводила ребенка на медицинские осмотры и препятствовала медикам в проведении патронажа младенца.Сейчас расследование завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенкаВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), раздольненский район крыма, новости крыма, происшествия, убийство, суд
Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери

Крымчанку обвиняют в причинении смерти восьмимесячной дочери

17:43 26.11.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 32-летнюю жительницу Раздольненского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей восьмимесячной дочери, сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным пресс-службы, ребенок с двухсторонней пневмонией был доставлен в Симферопольскую больницу в критическом состоянии в апреле прошлого года. Несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась.

"Установлено, что мать погибшей удерживала девочку в помещении квартиры без отопления, при наличии явных признаков заболевания не приняла мер к лечению, не допустила медработников и органы опеки для оказания помощи", – сообщили в СК.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина также не обеспечивала ребенка полноценным питанием, что повлекло развитие у девочки дефицита массы тела, не отводила ребенка на медицинские осмотры и препятствовала медикам в проведении патронажа младенца.
Сейчас расследование завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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Заголовок открываемого материала
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