https://crimea.ria.ru/20241126/krymchanku-budut-sudit-za-gibel-vosmimesyachnoy-docheri-1142152094.html

Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери

Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери

32-летнюю жительницу Раздольненского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей восьмимесячной дочери, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T17:43

2024-11-26T17:43

2024-11-26T17:43

ск рф (следственный комитет российской федерации)

раздольненский район крыма

новости крыма

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убийство

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 32-летнюю жительницу Раздольненского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей восьмимесячной дочери, сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, ребенок с двухсторонней пневмонией был доставлен в Симферопольскую больницу в критическом состоянии в апреле прошлого года. Несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина также не обеспечивала ребенка полноценным питанием, что повлекло развитие у девочки дефицита массы тела, не отводила ребенка на медицинские осмотры и препятствовала медикам в проведении патронажа младенца.Сейчас расследование завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенкаВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына

раздольненский район крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), раздольненский район крыма, новости крыма, происшествия, убийство, суд