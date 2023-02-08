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В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка
В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 08.02.2023
В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка
В Ленинском районе Крыма сотрудник дежурной части полиции получил условный срок за бездействие, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего ребенка от рук... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T13:58
2023-02-08T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма сотрудник дежурной части полиции получил условный срок за бездействие, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего ребенка от рук собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.Третьего июня 2022 года полицейский принял звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее психически нездоровая соседка бьет своего четырехлетнего ребенка. Являясь оперативным дежурным и находясь на суточной смене, он не зарегистрировал сообщение, что привело к трагедии. Более того, поручив вопрос своему помощнику и получив от него подтверждение о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, он не предпринял никаких действий.В результате женщина совершила убийство ребенка. "Суд квалифицировал его действия как халатность – неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека", - заключили в ведомстве.Мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно. Оперативник вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное делоЗверское убийство ребенка на Кубани – перед судом предстанут родителиСуд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
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крым, происшествия, суды крыма, общество, ленинский район, новости крыма
В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка

В Крыму полицейский получил условный срок за халатность, из-за которой погиб ребенок

13:58 08.02.2023 (обновлено: 14:35 08.02.2023)
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма сотрудник дежурной части полиции получил условный срок за бездействие, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего ребенка от рук собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Третьего июня 2022 года полицейский принял звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее психически нездоровая соседка бьет своего четырехлетнего ребенка. Являясь оперативным дежурным и находясь на суточной смене, он не зарегистрировал сообщение, что привело к трагедии.
Более того, поручив вопрос своему помощнику и получив от него подтверждение о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, он не предпринял никаких действий.

"Мужчина, явно не желая исполнять возложенные на него служебные обязанности, не направил на место происшествия сотрудников полиции, не принял меры для защиты малолетнего ребенка от преступных посягательств, не доложил о поступившем сообщении руководителю, тем самым бездействовал в течение значительного времени, достаточного для оказании помощи ребенку", - говорится в сообщении суда.

В результате женщина совершила убийство ребенка.
"Суд квалифицировал его действия как халатность – неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека", - заключили в ведомстве.
Мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно. Оперативник вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
 
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