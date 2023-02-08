https://crimea.ria.ru/20230208/v-krymu-iz-za-khalatnosti-politseyskogo-mat-ubila-chetyrekhletnego-rebenka-1126853207.html

В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка

В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 08.02.2023

В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка

В Ленинском районе Крыма сотрудник дежурной части полиции получил условный срок за бездействие, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего ребенка от рук... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T13:58

2023-02-08T13:58

2023-02-08T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма сотрудник дежурной части полиции получил условный срок за бездействие, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего ребенка от рук собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.Третьего июня 2022 года полицейский принял звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее психически нездоровая соседка бьет своего четырехлетнего ребенка. Являясь оперативным дежурным и находясь на суточной смене, он не зарегистрировал сообщение, что привело к трагедии. Более того, поручив вопрос своему помощнику и получив от него подтверждение о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, он не предпринял никаких действий.В результате женщина совершила убийство ребенка. "Суд квалифицировал его действия как халатность – неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека", - заключили в ведомстве.Мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно. Оперативник вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное делоЗверское убийство ребенка на Кубани – перед судом предстанут родителиСуд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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