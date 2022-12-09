https://crimea.ria.ru/20221209/sud-prisyazhnykh-priznal-sidelku-vinovnoy-v-ubiystve-bolnogo-rebenka-1125774373.html

Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка

Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка

Суд присяжных признал виновной женщину, которая ухаживала за больным ребенком и нанесла ему смертельные травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T13:16

2022-12-09T13:16

2022-12-09T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Суд присяжных признал виновной женщину, которая ухаживала за больным ребенком и нанесла ему смертельные травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По ее словам, коллегия присяжных заседателей в Киевском районном суде Симферополя провозгласила в отношении женщины обвинительный вердикт. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Окончательный приговор вынесет суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин задушил свою бабушку и тетю ради 200 тысяч рублей >>Крымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментов >>Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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