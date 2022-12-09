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Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
Суд присяжных признал виновной женщину, которая ухаживала за больным ребенком и нанесла ему смертельные травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T13:16
2022-12-09T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Суд присяжных признал виновной женщину, которая ухаживала за больным ребенком и нанесла ему смертельные травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По ее словам, коллегия присяжных заседателей в Киевском районном суде Симферополя провозгласила в отношении женщины обвинительный вердикт. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Окончательный приговор вынесет суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин задушил свою бабушку и тетю ради 200 тысяч рублей &gt;&gt;Крымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментов &gt;&gt;Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости, новости крыма, прокуратура республики крым, общество, симферополь
Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка

В Крыму суд присяжных признал виновной сиделку, убившую больного ребенка

13:16 09.12.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Суд присяжных признал виновной женщину, которая ухаживала за больным ребенком и нанесла ему смертельные травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В суде установлено, что в ноябре прошлого года подсудимая находилась дома с мальчиком 2014 года рождения, имеющим тяжелое хроническое заболевание, за которым осуществляла уход. Женщина нанесла несовершеннолетнему удары ладонью по голове и неоднократно бросала его на диван с твердой поверхностью. От полученных травм ребенок скончался на месте совершения преступления", - уточнила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.
По ее словам, коллегия присяжных заседателей в Киевском районном суде Симферополя провозгласила в отношении женщины обвинительный вердикт. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Окончательный приговор вынесет суд.
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