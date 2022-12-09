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Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
Суд присяжных признал виновной женщину, которая ухаживала за больным ребенком и нанесла ему смертельные травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T13:16
2022-12-09T13:16
2022-12-09T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Суд присяжных признал виновной женщину, которая ухаживала за больным ребенком и нанесла ему смертельные травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По ее словам, коллегия присяжных заседателей в Киевском районном суде Симферополя провозгласила в отношении женщины обвинительный вердикт. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Окончательный приговор вынесет суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин задушил свою бабушку и тетю ради 200 тысяч рублей >>Крымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментов >>Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы >>
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РИА Новости Крым
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Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
В Крыму суд присяжных признал виновной сиделку, убившую больного ребенка