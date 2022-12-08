https://crimea.ria.ru/20221208/krymchanka-provedet-pyat-mesyatsev-v-kolonii-za-neuplatu-alimentov-1125750077.html

Крымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментов

Крымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментов - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Крымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментов

Жительница Джанкойского района Крыма проведет пять месяцев в колонии-поселении за неуплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T12:35

2022-12-08T12:35

2022-12-08T12:35

джанкой

безопасность республики крым и севастополя

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма проведет пять месяцев в колонии-поселении за неуплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В ведомстве уточнили, что 41-летняя мать задолжала троим несовершеннолетним детям более 900 тысяч рублей. Кроме того, ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.Рассмотрев дело по существу, Джанкойский районный суд признал ее виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин и в нарушение решения суда.Приговор не вступил в законную силу.Ранее житель Советского района республики стал фигурантом уголовного дела за уклонение от выплаты алиментов малолетней дочери. А жительницу Красноперекопска суд приговорил к двум годам и месяцу колонии за неуплату алиментов на содержание 15-летнего сына.Еще по теме: В России ужесточат наказание за неуплату алиментовВ Севастополе женщину лишат жилплощади за неуплату алиментов ребенкуС каких доходов не нужно платить алименты

https://crimea.ria.ru/20220421/deti-ne-eli-i-ne-lechilis-v-sevastopole-zaveli-delo-na-neradivuyu-mat-1123014677.html

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джанкой, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, общество, прокуратура республики крым