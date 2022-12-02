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Задолжал ребенку миллион: на 49-летнего крымчанина завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Задолжал ребенку миллион: на 49-летнего крымчанина завели уголовное дело
Задолжал ребенку миллион: на 49-летнего крымчанина завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Задолжал ребенку миллион: на 49-летнего крымчанина завели уголовное дело
На 49-летнего крымчанина завели уголовное дело за неуплату алиментов малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T13:40
2022-12-02T13:40
прокуратура республики крым
происшествия
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На 49-летнего крымчанина завели уголовное дело за неуплату алиментов малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района республики.Уточняется, что нерадивый отец задолжал ребенку более миллиона рублей. Наличие и размер задолженности были ранее подтверждены решением суда.Поскольку мужчина не предпринял никаких мер по выплате задолженности и не оказывал помощи малолетней дочери, прокуратурой возбуждено уже уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Неделей ранее суд приговорил 44-летнюю жительницу Красноперекопска к двум годам и одному месяцу колонии за неуплату алиментов на содержание 15-летнего сына.
https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-zhenschina-zadolzhala-290-tysyach-rubley-alimentov-i-obokrala-mat-1125332583.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, происшествия, крым, общество
Задолжал ребенку миллион: на 49-летнего крымчанина завели уголовное дело

Долг в миллион рублей по алиментам привел крымчанина к уголовной ответственности

13:40 02.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На 49-летнего крымчанина завели уголовное дело за неуплату алиментов малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района республики.
Уточняется, что нерадивый отец задолжал ребенку более миллиона рублей. Наличие и размер задолженности были ранее подтверждены решением суда.
"Обвиняемый мер к ее погашению не предпринимает, несмотря на то, что он весной 2021 года был осужден за совершение аналогичного преступления, на путь исправления мужчина не встал", – сообщили в надзорном ведомстве.
Поскольку мужчина не предпринял никаких мер по выплате задолженности и не оказывал помощи малолетней дочери, прокуратурой возбуждено уже уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Неделей ранее суд приговорил 44-летнюю жительницу Красноперекопска к двум годам и одному месяцу колонии за неуплату алиментов на содержание 15-летнего сына.
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