https://crimea.ria.ru/20221202/zadolzhal-rebenku-million-na-49-letnego-krymchanina-zaveli-ugolovnoe-delo-1125650363.html

Задолжал ребенку миллион: на 49-летнего крымчанина завели уголовное дело

Задолжал ребенку миллион: на 49-летнего крымчанина завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Задолжал ребенку миллион: на 49-летнего крымчанина завели уголовное дело

На 49-летнего крымчанина завели уголовное дело за неуплату алиментов малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T13:40

2022-12-02T13:40

2022-12-02T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На 49-летнего крымчанина завели уголовное дело за неуплату алиментов малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района республики.Уточняется, что нерадивый отец задолжал ребенку более миллиона рублей. Наличие и размер задолженности были ранее подтверждены решением суда.Поскольку мужчина не предпринял никаких мер по выплате задолженности и не оказывал помощи малолетней дочери, прокуратурой возбуждено уже уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Неделей ранее суд приговорил 44-летнюю жительницу Красноперекопска к двум годам и одному месяцу колонии за неуплату алиментов на содержание 15-летнего сына.

https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-zhenschina-zadolzhala-290-tysyach-rubley-alimentov-i-obokrala-mat-1125332583.html

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2022

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прокуратура республики крым, происшествия, крым, общество