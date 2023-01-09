https://crimea.ria.ru/20230109/zverskoe-ubiystvo-rebenka-na-kubani--pered-sudom-predstanut-roditeli-1126309491.html

Зверское убийство ребенка на Кубани – перед судом предстанут родители

Зверское убийство ребенка на Кубани – перед судом предстанут родители - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Зверское убийство ребенка на Кубани – перед судом предстанут родители

В Краснодаре супружеская пара предстанет перед судом за истязание и жестокое убийство пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T15:42

2023-01-09T15:42

2023-01-09T15:42

происшествия

кубань

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Краснодаре супружеская пара предстанет перед судом за истязание и жестокое убийство пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следкома России.По данным следствия, с марта по июнь 2022 года 29-летний мужчина и его 32-летняя супруга систематически избивали детей женщины от других мужчин, 5-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. В ход шло все, что попадалось под руку — деревянный массажер, ремень, шнур питания. Ночью 9 июня обвиняемые "ввиду непослушания" нанесли мальчику около 40 ударов, после чего легли спать. В ту же ночь ребенок от полученных повреждений скончался.Чтобы скрыть убийство, глава семейства вывез тело в прибрежную лесополосу и закопал. После чего семья направилась на отдых на берег Кубани и мать погибшего, чтобы инсценировать пропажу ребенка, сообщила в полицию о его безвестном исчезновении. Причастность супругов была установлена правоохранителями в кратчайшие сроки, тело ребенка следователи обнаружили в ходе осмотра места происшествия, которое указал мужчина.На время предварительного следствия обоих фигурантов дела поместили под стражу.Уточняется, что после убийства 32-летняя женщина родила: новорожденная и 2-летняя совместные дочки супругов переданы под опеку их бабушке, а 11-летняя девочка – ее биологическому отцу.

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество