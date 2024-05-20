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В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она выбросила в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T12:57
2024-05-20T12:57
2024-05-20T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она выбросила в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).По информации прокуратуры Крыма, у женщины есть двое несовершеннолетних детей 2015 и 2018 годов рождения, сама она официально не работает. Семья на учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, как и в медицинском учреждении в связи беременностью."По поручению прокурора республики Крым Олега Камшилова проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного. Будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.Ход расследования взят руководством ведомствана контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сынаБил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчинуКрымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
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убийство, дети, крым, крымский следком, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, новости крыма
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета
12:57 20.05.2024 (обновлено: 13:03 20.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она выбросила в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
"По данным следствия, 17 мая местная жительница родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
По информации прокуратуры Крыма, у женщины есть двое несовершеннолетних детей 2015 и 2018 годов рождения, сама она официально не работает. Семья на учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, как и в медицинском учреждении в связи беременностью.
"По поручению прокурора республики Крым Олега Камшилова проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного. Будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.
Ход расследования взят руководством ведомствана контроль.
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