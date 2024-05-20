https://crimea.ria.ru/20240520/v-krymu-mat-vybrosila-novorozhdennogo-rebenka-v-vygrebnuyu-yamu-1137418790.html

В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она выбросила в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T12:57

2024-05-20T12:57

2024-05-20T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она выбросила в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).По информации прокуратуры Крыма, у женщины есть двое несовершеннолетних детей 2015 и 2018 годов рождения, сама она официально не работает. Семья на учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, как и в медицинском учреждении в связи беременностью."По поручению прокурора республики Крым Олега Камшилова проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного. Будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.Ход расследования взят руководством ведомствана контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сынаБил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчинуКрымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

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2024

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