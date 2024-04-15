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Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что на свадьбе дочери ударила ножом незнакомого ей гостя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T13:06
2024-04-15T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что на свадьбе дочери ударила ножом незнакомого ей гостя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело против женщины направили в суд для рассмотрения по существу.В марте полицейские задержали в Симферополе местного жителя по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны и сбросил тело в водоем возле поселка.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении 17-летнего севастопольца, который двумя ножами пытался зарезать свою мать.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревностиКрымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в судЖитель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, общество, новости крыма
Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

Жительницу Крыма будут судить за удар ножом гостя на свадьбе дочери – прокуратура

13:06 15.04.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЖительницу Крыма будут судить за удар ножом гостя на свадьбе дочери – прокуратура
Жительницу Крыма будут судить за удар ножом гостя на свадьбе дочери – прокуратура
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что на свадьбе дочери ударила ножом незнакомого ей гостя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В ноябре 2023 года в селе Мазанка (Симферопольского района – ред.) во время свадьбы дочери у обвиняемой произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому она нанесла один удар складным ножом в брюшную область", - говорится в сообщении.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело против женщины направили в суд для рассмотрения по существу.
В марте полицейские задержали в Симферополе местного жителя по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны и сбросил тело в водоем возле поселка.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении 17-летнего севастопольца, который двумя ножами пытался зарезать свою мать.
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