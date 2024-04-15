https://crimea.ria.ru/20240415/krymchanku-budut-sudit-za-ponozhovschinu-na-svadbe-docheri-1136560757.html

Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что на свадьбе дочери ударила ножом незнакомого ей гостя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T13:06

2024-04-15T13:06

2024-04-15T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что на свадьбе дочери ударила ножом незнакомого ей гостя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело против женщины направили в суд для рассмотрения по существу.В марте полицейские задержали в Симферополе местного жителя по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны и сбросил тело в водоем возле поселка.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении 17-летнего севастопольца, который двумя ножами пытался зарезать свою мать.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревностиКрымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в судЖитель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника

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2024

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крым, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, общество, новости крыма