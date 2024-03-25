https://crimea.ria.ru/20240325/17-letnego-zhitelya-sevastopolya-budut-sudit-za-popytku-ubiystva-materi-1136010287.html
17-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери
17-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери - РИА Новости Крым, 25.03.2024
17-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери
Юноша из Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство матери, сообщает главное следственное управление СК России по региону. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T13:21
2024-03-25T13:21
2024-03-25T13:21
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Юноша из Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство матери, сообщает главное следственное управление СК России по региону.Соседи, услышав крики, попытались проникнуть в помещение. Злоумышленник, услышав стуки, выпрыгнул из окна третьего этажа и скрылся. Потерпевшую оперативно доставили в больницу и оказали своевременную помощь. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Юноше вменяется покушение на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Судака, который в состоянии алкогольного опьянения пытался убить свою 15-летнюю падчерицу. Пострадавшую своевременно госпитализировали и оказали необходимую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНРПоджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийствеКрымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский следком, суд, происшествия, новости крыма, крым, севастополь, убийство
17-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери
В Севастополе 17-летний юноша предстанет перед судом за попытку убийства матери – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Юноша из Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство матери, сообщает главное следственное управление СК России по региону.
"15 декабря 2023 года 17-летний молодой человек в комнате "коммуналки" по улице Маршала Блюхера в ходе бытового конфликта с матерью нанес ей попеременно не менее 20 ударов двумя ножами", – говорится в сообщении.
Соседи, услышав крики, попытались проникнуть в помещение. Злоумышленник, услышав стуки, выпрыгнул из окна третьего этажа и скрылся. Потерпевшую оперативно доставили в больницу и оказали своевременную помощь. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Юноше вменяется покушение на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в суд направили уголовное дело
в отношении жителя Судака, который в состоянии алкогольного опьянения пытался убить свою 15-летнюю падчерицу. Пострадавшую своевременно госпитализировали и оказали необходимую помощь.
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