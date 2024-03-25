https://crimea.ria.ru/20240325/17-letnego-zhitelya-sevastopolya-budut-sudit-za-popytku-ubiystva-materi-1136010287.html

17-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери

17-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери - РИА Новости Крым, 25.03.2024

17-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери

Юноша из Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство матери, сообщает главное следственное управление СК России по региону. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T13:21

2024-03-25T13:21

2024-03-25T13:21

крымский следком

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Юноша из Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство матери, сообщает главное следственное управление СК России по региону.Соседи, услышав крики, попытались проникнуть в помещение. Злоумышленник, услышав стуки, выпрыгнул из окна третьего этажа и скрылся. Потерпевшую оперативно доставили в больницу и оказали своевременную помощь. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Юноше вменяется покушение на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Судака, который в состоянии алкогольного опьянения пытался убить свою 15-летнюю падчерицу. Пострадавшую своевременно госпитализировали и оказали необходимую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНРПоджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийствеКрымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревности

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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