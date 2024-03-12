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Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве
Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве
Жителя Севастополя, который поджег квартиру соседей, обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T19:06
2024-03-12T19:06
2024-03-12T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя, который поджег квартиру соседей, обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Однако, по информации следствия, довести умысел до конца он не смог. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые локализовали возгорание. Потерпевшие были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести верхних дыхательных путей и туловища."Спустя несколько дней, несмотря на врачебную помощь, супруги в возрасте 70 и 71 лет скончались, их 47-летняя дочь находится на лечении", – уточняют в Следственном комитете по РК и Севастополю.В отношении 44-летнего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство соседки общеопасным способом и убийстве ее пожилых родителей.Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии и события, которые ей предшествовали. Также назначен ряд судебных экспертиз.Фигурант уголовного дела задержан и судом заключен под стражу.Ранее правоохранительные органы Севастополя сообщали, что местный житель из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин из ревности поджег дома сожительницы и соседаСмертельный пожар в Севастополе – в заброшенном доме найден погибшийВ Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне
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Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве
Двое жителей Севастополя скончались после поджога их квартиры соседом
19:06 12.03.2024 (обновлено: 19:19 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя, который поджег квартиру соседей, обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
"В ночь на 2 марта житель дома по улице Корчагина из-за неприязненных отношений к соседям решил совершить их поджог: он взобрался на стремянку, разбил окно квартиры, забросил в комнату несколько банок с горючей смесью и источник огня", – говорится в сообщении.
Однако, по информации следствия, довести умысел до конца он не смог. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые локализовали возгорание. Потерпевшие были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести верхних дыхательных путей и туловища.
"Спустя несколько дней, несмотря на врачебную помощь, супруги в возрасте 70 и 71 лет скончались, их 47-летняя дочь находится на лечении", – уточняют в Следственном комитете по РК и Севастополю.
В отношении 44-летнего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство соседки общеопасным способом и убийстве ее пожилых родителей.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии и события, которые ей предшествовали. Также назначен ряд судебных экспертиз.
"Тщательным образом также будут изучены доводы жителей дома, опубликованные в СМИ, о жалобах граждан на угрожающее поведение задержанного с целью дачи оценки действиям должностных лиц системы профилактики", – говорится в сообщении ведомства.
Фигурант уголовного дела задержан и судом заключен под стражу.
Ранее правоохранительные органы Севастополя сообщали, что местный житель из-за личной неприязни поджег квартиру
, в которой находились люди.
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