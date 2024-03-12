https://crimea.ria.ru/20240312/podzhog-kvartiru-sosedey-zhitel-sevastopolya-obvinyaetsya-v-dvoynom-ubiystve-1135594140.html

Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве

Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве

Жителя Севастополя, который поджег квартиру соседей, обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T19:06

2024-03-12T19:06

2024-03-12T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя, который поджег квартиру соседей, обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Однако, по информации следствия, довести умысел до конца он не смог. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые локализовали возгорание. Потерпевшие были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести верхних дыхательных путей и туловища."Спустя несколько дней, несмотря на врачебную помощь, супруги в возрасте 70 и 71 лет скончались, их 47-летняя дочь находится на лечении", – уточняют в Следственном комитете по РК и Севастополю.В отношении 44-летнего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство соседки общеопасным способом и убийстве ее пожилых родителей.Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии и события, которые ей предшествовали. Также назначен ряд судебных экспертиз.Фигурант уголовного дела задержан и судом заключен под стражу.Ранее правоохранительные органы Севастополя сообщали, что местный житель из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин из ревности поджег дома сожительницы и соседаСмертельный пожар в Севастополе – в заброшенном доме найден погибшийВ Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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