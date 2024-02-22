В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне
В Крыму москвич получил срок за поджог машины с 5 миллионами рублей в салоне
11:35 22.02.2024 (обновлено: 11:42 22.02.2024)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЖитель Московской области осужден за поджог дорогостоящего автомобиля
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Житель Московской области получил условный срок за поджог иномарки, в салоне которой находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Инцидент произошел прошлой весной. Мужчина на почве ревности приехал к одному из пансионатов, в котором ранее отдыхала его супруга. Увидев на парковке Volkswagen, мужчина поджег его.
"В результате возгорания был уничтожен дорогостоящий автомобиль стоимостью более 4 миллионов рублей и находящиеся там денежные средства в размере 5 миллионов рублей. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал", – говорится в ТГ-канале прокуратуры.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Кроме того, с злоумышленника взыскан ущерб в размере более 9 миллионов рублей, а также компенсация морального вреда в размере 7 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года житель Симферополя, спаливший две чужих машины, сел на скамью подсудимых по делу об уничтожении чужого имущества. 38-летний мужчина увидел автомобиль своего знакомого, с которым на тот момент находился в ссоре. Вспомнив о конфликте, злоумышленник решил отомстить. Спрятав лицо, он взял бензин, облил машину и поджег. А чтобы запутать следы и скрыть мотивы своего поступка, поджигатель решил спалить и припаркованную рядом BMW неизвестного водителя.
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