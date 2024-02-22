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В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне
В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне - РИА Новости Крым, 22.02.2024
В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне
Житель Московской области получил условный срок за поджог иномарки, в салоне которой находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T11:35
2024-02-22T11:42
прокуратура республики крым
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Житель Московской области получил условный срок за поджог иномарки, в салоне которой находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Инцидент произошел прошлой весной. Мужчина на почве ревности приехал к одному из пансионатов, в котором ранее отдыхала его супруга. Увидев на парковке Volkswagen, мужчина поджег его.По итогам рассмотрения дела суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.Кроме того, с злоумышленника взыскан ущерб в размере более 9 миллионов рублей, а также компенсация морального вреда в размере 7 тысяч рублей.В сентябре прошлого года житель Симферополя, спаливший две чужих машины, сел на скамью подсудимых по делу об уничтожении чужого имущества. 38-летний мужчина увидел автомобиль своего знакомого, с которым на тот момент находился в ссоре. Вспомнив о конфликте, злоумышленник решил отомстить. Спрятав лицо, он взял бензин, облил машину и поджег. А чтобы запутать следы и скрыть мотивы своего поступка, поджигатель решил спалить и припаркованную рядом BMW неизвестного водителя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причинуЖуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человекаПоджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто
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прокуратура республики крым, автомобиль, новости крыма, происшествия, поджоги автомобилей в крыму, московская область, крым
В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне

В Крыму москвич получил срок за поджог машины с 5 миллионами рублей в салоне

11:35 22.02.2024 (обновлено: 11:42 22.02.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЖитель Московской области осужден за поджог дорогостоящего автомобиля
Житель Московской области осужден за поджог дорогостоящего автомобиля
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Житель Московской области получил условный срок за поджог иномарки, в салоне которой находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Инцидент произошел прошлой весной. Мужчина на почве ревности приехал к одному из пансионатов, в котором ранее отдыхала его супруга. Увидев на парковке Volkswagen, мужчина поджег его.

"В результате возгорания был уничтожен дорогостоящий автомобиль стоимостью более 4 миллионов рублей и находящиеся там денежные средства в размере 5 миллионов рублей. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал", – говорится в ТГ-канале прокуратуры.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Кроме того, с злоумышленника взыскан ущерб в размере более 9 миллионов рублей, а также компенсация морального вреда в размере 7 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года житель Симферополя, спаливший две чужих машины, сел на скамью подсудимых по делу об уничтожении чужого имущества. 38-летний мужчина увидел автомобиль своего знакомого, с которым на тот момент находился в ссоре. Вспомнив о конфликте, злоумышленник решил отомстить. Спрятав лицо, он взял бензин, облил машину и поджег. А чтобы запутать следы и скрыть мотивы своего поступка, поджигатель решил спалить и припаркованную рядом BMW неизвестного водителя.
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