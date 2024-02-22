https://crimea.ria.ru/20240222/v-krymu-moskvich-szheg-mashinu-s-5-millionami-rubley-v-salone-1135145498.html

В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне

В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне - РИА Новости Крым, 22.02.2024

В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне

Житель Московской области получил условный срок за поджог иномарки, в салоне которой находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T11:35

2024-02-22T11:35

2024-02-22T11:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Житель Московской области получил условный срок за поджог иномарки, в салоне которой находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Инцидент произошел прошлой весной. Мужчина на почве ревности приехал к одному из пансионатов, в котором ранее отдыхала его супруга. Увидев на парковке Volkswagen, мужчина поджег его.По итогам рассмотрения дела суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.Кроме того, с злоумышленника взыскан ущерб в размере более 9 миллионов рублей, а также компенсация морального вреда в размере 7 тысяч рублей.В сентябре прошлого года житель Симферополя, спаливший две чужих машины, сел на скамью подсудимых по делу об уничтожении чужого имущества. 38-летний мужчина увидел автомобиль своего знакомого, с которым на тот момент находился в ссоре. Вспомнив о конфликте, злоумышленник решил отомстить. Спрятав лицо, он взял бензин, облил машину и поджег. А чтобы запутать следы и скрыть мотивы своего поступка, поджигатель решил спалить и припаркованную рядом BMW неизвестного водителя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причинуЖуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человекаПоджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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