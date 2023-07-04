https://crimea.ria.ru/20230704/podzhog-iz-mesti-v-simferopole-zaderzhan-podzhigatel-avto-1129804704.html

Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто

Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто

В Симферополе правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в пожоге двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T15:06

2023-07-04T15:06

2023-07-04T15:06

новости

происшествия

поджоги автомобилей в крыму

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в пожоге двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Установлено, что на автостоянке крымской столицы в районе пересечения улиц Куйбышева и Кечкеметской загорелись две иномарки – прибывшие на место оперативники определили, что причиной пожара стал поджог.Как объяснил задержанный, он решил испортить имущество своего знакомого, поскольку тот не держит слово. Так, между хозяином пострадавших автомобилей и поджигателем был уговор: один другому делает ремонт в квартире, а тот взамен – чинит его транспортное средство. Со слов задержанного, он выполнил свою часть договора, а хозяин легковушек так и не отремонтировал его машину. Обидевшись на такую несправедливость, злоумышленник под покровом ночи облил бензином чужие иномарки и поджег.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленнойЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеПоджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, поджоги автомобилей в крыму, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)