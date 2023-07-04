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Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто
Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто
В Симферополе правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в пожоге двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T15:06
2023-07-04T15:06
2023-07-04T15:06
новости
происшествия
поджоги автомобилей в крыму
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в пожоге двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Установлено, что на автостоянке крымской столицы в районе пересечения улиц Куйбышева и Кечкеметской загорелись две иномарки – прибывшие на место оперативники определили, что причиной пожара стал поджог.Как объяснил задержанный, он решил испортить имущество своего знакомого, поскольку тот не держит слово. Так, между хозяином пострадавших автомобилей и поджигателем был уговор: один другому делает ремонт в квартире, а тот взамен – чинит его транспортное средство. Со слов задержанного, он выполнил свою часть договора, а хозяин легковушек так и не отремонтировал его машину. Обидевшись на такую несправедливость, злоумышленник под покровом ночи облил бензином чужие иномарки и поджег.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленнойЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеПоджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу
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новости, происшествия, поджоги автомобилей в крыму, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто
МВД: в Симферополе по горячим следам задержали поджигателя двух иномарок
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в пожоге двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Установлено, что на автостоянке крымской столицы в районе пересечения улиц Куйбышева и Кечкеметской загорелись две иномарки – прибывшие на место оперативники определили, что причиной пожара стал поджог.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый за кражу 38-летний местный житель, который был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания", – говорится в сообщении.
Как объяснил задержанный, он решил испортить имущество своего знакомого, поскольку тот не держит слово. Так, между хозяином пострадавших автомобилей и поджигателем был уговор: один другому делает ремонт в квартире, а тот взамен – чинит его транспортное средство. Со слов задержанного, он выполнил свою часть договора, а хозяин легковушек так и не отремонтировал его машину. Обидевшись на такую несправедливость, злоумышленник под покровом ночи облил бензином чужие иномарки и поджег.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.
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