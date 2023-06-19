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Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
Севастопольские оперативники задержали жителя Керчи, подозреваемого в краже торговой выручки и алкоголя из бара бывшей сожительницы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T20:57
2023-06-19T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники задержали жителя Керчи, подозреваемого в краже торговой выручки и алкоголя из бара бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Деньги подозреваемый потратил на свои нужды, а часть спиртных напитков сбыл.Правоохранители задержали злоумышленника. По предварительной информации, он мог сделать дубликаты ключей от бара и сейфа во время совместного проживания с потерпевшей.Возбуждено уголовное дело. За кражу керчанину грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Ялте задержали подозреваемого в краже сейфа с украшениями и деньгами на общую сумму 1,3 млн рублей. Полицейские установили, что злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний житель Тюменской области. Задержанный признался и пояснил, что его супруга ранее состояла в браке с потерпевшим, и у него возник преступный умысел обокрасть его. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленнойВырвал сейф из стены: раскрыта крупная кража в АлуштеВ Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
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Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной

МВД Севастополя: керчанин подозревается в краже денег и алкоголя из бара экс-сожительницы

20:57 19.06.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники задержали жителя Керчи, подозреваемого в краже торговой выручки и алкоголя из бара бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"46-летний керчанин незаконно проник в расположенный в Ленинском районе Севастополя караоке-бар, владелицей которого является его бывшая сожительница. Мужчина тщательно обследовал помещения, похитил из сейфа торговую выручку в сумме 280 тысяч рублей и несколько ящиков алкогольной продукции стоимостью около 40 тысяч рублей, а затем скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении ведомства.
Деньги подозреваемый потратил на свои нужды, а часть спиртных напитков сбыл.
Правоохранители задержали злоумышленника. По предварительной информации, он мог сделать дубликаты ключей от бара и сейфа во время совместного проживания с потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело. За кражу керчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Ялте задержали подозреваемого в краже сейфа с украшениями и деньгами на общую сумму 1,3 млн рублей. Полицейские установили, что злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний житель Тюменской области. Задержанный признался и пояснил, что его супруга ранее состояла в браке с потерпевшим, и у него возник преступный умысел обокрасть его. Возбуждено уголовное дело.
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