https://crimea.ria.ru/20230619/kerchanin-popalsya-na-krazhe-deneg-i-alkogolya-iz-bara-eks-vozlyublennoy-1129482560.html

Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной

Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной

Севастопольские оперативники задержали жителя Керчи, подозреваемого в краже торговой выручки и алкоголя из бара бывшей сожительницы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T20:57

2023-06-19T20:57

2023-06-19T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники задержали жителя Керчи, подозреваемого в краже торговой выручки и алкоголя из бара бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Деньги подозреваемый потратил на свои нужды, а часть спиртных напитков сбыл.Правоохранители задержали злоумышленника. По предварительной информации, он мог сделать дубликаты ключей от бара и сейфа во время совместного проживания с потерпевшей.Возбуждено уголовное дело. За кражу керчанину грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Ялте задержали подозреваемого в краже сейфа с украшениями и деньгами на общую сумму 1,3 млн рублей. Полицейские установили, что злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний житель Тюменской области. Задержанный признался и пояснил, что его супруга ранее состояла в браке с потерпевшим, и у него возник преступный умысел обокрасть его. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленнойВырвал сейф из стены: раскрыта крупная кража в АлуштеВ Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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