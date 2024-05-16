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Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке

Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке

Число жертв атаки ВСУ в Донецке увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T21:01

2024-05-16T21:01

2024-05-16T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ в Донецке увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка.Кроме того, по данным СЦКК, ранения различной степени в населенном пункте Старомихайловка получил 72-летний мужчина.По данным Пушилина, впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270. В течение дня зафиксировано пять обстрелов, по территории республики выпущено 13 боеприпасов. Под огнем были Донецк, Макеевка и Горловка.13 мая в Петровском районе Донецка под обстрелом со стороны Украины погибла пожилая супружеская пара. 11 мая в результате артиллерийской атаки на мирные кварталы пострадала школьница 12 лет – ребенок был доставлен в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшиеДрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателейШкольница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

донецкая народная республика (днр)

донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости