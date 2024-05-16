https://crimea.ria.ru/20240516/esche-dve-zhenschiny-pogibli-pri-atake-vsu-v-donetske-1137345737.html
Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке
Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке
Число жертв атаки ВСУ в Донецке увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T21:01
2024-05-16T21:01
2024-05-16T21:03
донецкая народная республика (днр)
донецк
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128639222_0:101:2730:1637_1920x0_80_0_0_2f745442f231c0b5f3d3fd605e9dc9d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ в Донецке увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка.Кроме того, по данным СЦКК, ранения различной степени в населенном пункте Старомихайловка получил 72-летний мужчина.По данным Пушилина, впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270. В течение дня зафиксировано пять обстрелов, по территории республики выпущено 13 боеприпасов. Под огнем были Донецк, Макеевка и Горловка.13 мая в Петровском районе Донецка под обстрелом со стороны Украины погибла пожилая супружеская пара. 11 мая в результате артиллерийской атаки на мирные кварталы пострадала школьница 12 лет – ребенок был доставлен в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшиеДрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателейШкольница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
донецкая народная республика (днр)
донецк
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128639222_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bae5165a13513ff25cd5d997b1116b81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), донецк, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке
Число жертв атаки на Донецк выросло до четырех человек
21:01 16.05.2024 (обновлено: 21:03 16.05.2024)