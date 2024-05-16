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Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке
Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке
Число жертв атаки ВСУ в Донецке увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T21:01
2024-05-16T21:03
донецкая народная республика (днр)
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происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ в Донецке увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка.Кроме того, по данным СЦКК, ранения различной степени в населенном пункте Старомихайловка получил 72-летний мужчина.По данным Пушилина, впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270. В течение дня зафиксировано пять обстрелов, по территории республики выпущено 13 боеприпасов. Под огнем были Донецк, Макеевка и Горловка.13 мая в Петровском районе Донецка под обстрелом со стороны Украины погибла пожилая супружеская пара. 11 мая в результате артиллерийской атаки на мирные кварталы пострадала школьница 12 лет – ребенок был доставлен в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшиеДрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателейШкольница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
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донецкая народная республика (днр), донецк, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке

Число жертв атаки на Донецк выросло до четырех человек

21:01 16.05.2024 (обновлено: 21:03 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка из РСЗО "Град"
Последствия обстрела Донецка из РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ в Донецке увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате украинских обстрелов погибли две женщины, три человека получили ранения, среди них - шестилетняя девочка.
"По состоянию на 20:30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в Донецке в Петровском районе. По ул. Петровского у остановки общественного транспорта "Школа №106" погибли четыре женщины 1986, 1980, 1961 и 1952 годов рождения", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Кроме того, по данным СЦКК, ранения различной степени в населенном пункте Старомихайловка получил 72-летний мужчина.
По данным Пушилина, впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270. В течение дня зафиксировано пять обстрелов, по территории республики выпущено 13 боеприпасов. Под огнем были Донецк, Макеевка и Горловка.
13 мая в Петровском районе Донецка под обстрелом со стороны Украины погибла пожилая супружеская пара. 11 мая в результате артиллерийской атаки на мирные кварталы пострадала школьница 12 лет – ребенок был доставлен в медицинское учреждение.
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