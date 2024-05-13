https://crimea.ria.ru/20240513/dron-vsu-atakoval-pozharnuyu-mashinu-v-dnr-postradali-chetvero-spasateley-1137230803.html

Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей

Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей

Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника ВСУ в Горловке, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T11:17

2024-05-13T11:17

2024-05-13T11:48

донецкая народная республика (днр)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

горловка

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника ВСУ в Горловке, сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным пресс-службы, ударом повреждена пожарная автоцистерна, спасатели сумели выехать из-под обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие госпитализированы.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял, что украинские боевики устраивают охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают над ликвидацией их последствий. С начала года от атак боевиков пострадали шесть бригад скорой помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения.Среди сотрудников МЧС один человек погиб, 15 получили ранения. Кроме того, от ударов ВСУ погибли двое сотрудников коммунальных служб и еще пятеро пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Симферополем сбили беспилотник – АксеновДесятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУСредства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), горловка, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости