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Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей
Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника ВСУ в Горловке, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T11:17
2024-05-13T11:48
донецкая народная республика (днр)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
горловка
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника ВСУ в Горловке, сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным пресс-службы, ударом повреждена пожарная автоцистерна, спасатели сумели выехать из-под обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие госпитализированы.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял, что украинские боевики устраивают охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают над ликвидацией их последствий. С начала года от атак боевиков пострадали шесть бригад скорой помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения.Среди сотрудников МЧС один человек погиб, 15 получили ранения. Кроме того, от ударов ВСУ погибли двое сотрудников коммунальных служб и еще пятеро пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Симферополем сбили беспилотник – АксеновДесятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУСредства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), горловка, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей

Четверо сотрудников МЧС России пострадали от атаки дронов в Горловке

11:17 13.05.2024 (обновлено: 11:48 13.05.2024)
 
© МЧС РоссииЧетверо сотрудников МЧС России пострадали от атаки дронов в Горловке
Четверо сотрудников МЧС России пострадали от атаки дронов в Горловке
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника ВСУ в Горловке, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Донецкой Народной Республике из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России. Они спешили на утренний пожар в Горловке. В пути их настиг беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, ударом повреждена пожарная автоцистерна, спасатели сумели выехать из-под обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие госпитализированы.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял, что украинские боевики устраивают охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают над ликвидацией их последствий.
С начала года от атак боевиков пострадали шесть бригад скорой помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения.
Среди сотрудников МЧС один человек погиб, 15 получили ранения. Кроме того, от ударов ВСУ погибли двое сотрудников коммунальных служб и еще пятеро пострадали.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ГорловкаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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