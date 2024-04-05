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ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах России - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах России
ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах России - РИА Новости Крым, 05.04.2024
ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах России
Украинские боевики устраивают кровавую охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T12:17
2024-04-05T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики устраивают кровавую охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают над ликвидацией их последствий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Еще одно абсолютно гнусное явление, о котором необходимо сказать, которое, увы, вошло в повседневную практику киевских боевиков – это кровавая охота за бригадами спасателей. Они охотятся за медиками, сотрудниками МЧС и людьми, входящих в ремонтные бригады, которые прибывают на помощь мирным гражданам, по которым нанесли артиллерийские и ракетные удары украинские боевики", - рассказал дипломат на брифинге в пятницу.По данным Мирошника, с начала года от атак боевиков пострадали шесть бригад скорой помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения.Среди сотрудников МЧС один человек погиб, 15 получили ранения. Кроме того, от ударов ВСУ погибли двое сотрудников коммунальных служб и еще пятеро пострадали.Посол по особым поручениям МИД РФ ранее сообщил, что с начала года в результате обстрелов украинскими боевиками приграничных российских регионов погибли 201 мирный житель, в том числе 11 детей. Ранения получили более 700 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области под обстрелом ВСУ ранена женщинаСемь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
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родион мирошник, новости, новости крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность
ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах России

Боевики ВСУ охотятся за бригадами медиков и спасателей в приграничных регионах – МИД

12:17 05.04.2024 (обновлено: 12:32 05.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики устраивают кровавую охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают над ликвидацией их последствий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Еще одно абсолютно гнусное явление, о котором необходимо сказать, которое, увы, вошло в повседневную практику киевских боевиков – это кровавая охота за бригадами спасателей. Они охотятся за медиками, сотрудниками МЧС и людьми, входящих в ремонтные бригады, которые прибывают на помощь мирным гражданам, по которым нанесли артиллерийские и ракетные удары украинские боевики", - рассказал дипломат на брифинге в пятницу.
По данным Мирошника, с начала года от атак боевиков пострадали шесть бригад скорой помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения.
Среди сотрудников МЧС один человек погиб, 15 получили ранения. Кроме того, от ударов ВСУ погибли двое сотрудников коммунальных служб и еще пятеро пострадали.
Посол по особым поручениям МИД РФ ранее сообщил, что с начала года в результате обстрелов украинскими боевиками приграничных российских регионов погибли 201 мирный житель, в том числе 11 детей. Ранения получили более 700 человек.
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