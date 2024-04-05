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Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки
Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки
Семь человек получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава городской администрации... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T10:08
2024-04-05T10:08
2024-04-05T10:08
донецкая народная республика (днр)
горловка
обстрелы всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.По его информации, в результате утренних обстрелов в разных районах города ранены семь человек. Один из пострадавших получил ранения, когда украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника, уточнил Приходько. Кроме того, в селе Озеряновка поврежден легковой автомобиль, а в Никитовском районе Горловки повреждены два автобуса и дом.Накануне два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснодарский край пресечена российскими военнымиАтака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целейАтака дронов на Курск: пожар в детском центре развития
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, обстрелы всу, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки
Семь мирных жителей ранены в результате украинской атаки на Горловку в ДНР