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Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки
Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки
Семь человек получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава городской администрации... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T10:08
2024-04-05T10:08
донецкая народная республика (днр)
горловка
обстрелы всу
новости сво
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.По его информации, в результате утренних обстрелов в разных районах города ранены семь человек. Один из пострадавших получил ранения, когда украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника, уточнил Приходько. Кроме того, в селе Озеряновка поврежден легковой автомобиль, а в Никитовском районе Горловки повреждены два автобуса и дом.Накануне два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснодарский край пресечена российскими военнымиАтака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целейАтака дронов на Курск: пожар в детском центре развития
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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донецкая народная республика (днр), горловка, обстрелы всу, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки

Семь мирных жителей ранены в результате украинской атаки на Горловку в ДНР

10:08 05.04.2024
 
© t.me/Prikhodko1970Последствия обстрелов ВСУ Горловки
Последствия обстрелов ВСУ Горловки
© t.me/Prikhodko1970
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
"Враг применяет кассетные боеприпасы. ВФУ наносят удары из тяжелой артиллерии по Никитовскому району Горловки. Фиксируются разрывы снарядов около стоматологии по улице Ушакова", - написал Иван Приходько в своем ТГ-канале.
По его информации, в результате утренних обстрелов в разных районах города ранены семь человек. Один из пострадавших получил ранения, когда украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника, уточнил Приходько.
Кроме того, в селе Озеряновка поврежден легковой автомобиль, а в Никитовском районе Горловки повреждены два автобуса и дом.
Накануне два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ в Херсонской области.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаОбстрелы ВСУНовости СВОПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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