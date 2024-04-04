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Атака дронов на Курск: пожар в детском центре развития - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Атака дронов на Курск: пожар в детском центре развития
Атака дронов на Курск: пожар в детском центре развития - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Атака дронов на Курск: пожар в детском центре развития
Пожар начался в детском центре развития творчества после атаки БПЛА на Курск. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T22:37
2024-04-04T22:42
курск
роман старовойт
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Пожар начался в детском центре развития творчества после атаки БПЛА на Курск. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом опасность атаки БПЛА сохраняется, по словам Романа Старовойта. Людей просят не приближаться к окнам.Ранее губернатор разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбитого БПЛА.В четверг днем председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по ДонецкуВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей
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РИА Новости Крым
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курск, роман старовойт, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Атака дронов на Курск: пожар в детском центре развития

Пожар в центре развития творчества детей и юношества возник в Курске после атаки БПЛА

22:37 04.04.2024 (обновлено: 22:42 04.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Пожар начался в детском центре развития творчества после атаки БПЛА на Курск. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске. Пожар локализован. Пострадавших нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

При этом опасность атаки БПЛА сохраняется, по словам Романа Старовойта. Людей просят не приближаться к окнам.
Ранее губернатор разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбитого БПЛА.
В четверг днем председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.
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КурскРоман СтаровойтНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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