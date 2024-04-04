https://crimea.ria.ru/20240404/ataka-dronov-na-kursk-pozhar-v-detskom-tsentre-razvitiya-1136296788.html

Атака дронов на Курск: пожар в детском центре развития

Атака дронов на Курск: пожар в детском центре развития - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Атака дронов на Курск: пожар в детском центре развития

Пожар начался в детском центре развития творчества после атаки БПЛА на Курск. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T22:37

2024-04-04T22:37

2024-04-04T22:42

курск

роман старовойт

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Пожар начался в детском центре развития творчества после атаки БПЛА на Курск. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом опасность атаки БПЛА сохраняется, по словам Романа Старовойта. Людей просят не приближаться к окнам.Ранее губернатор разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбитого БПЛА.В четверг днем председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по ДонецкуВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей

курск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, роман старовойт, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия