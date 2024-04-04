https://crimea.ria.ru/20240404/u-tsentralnogo-rynka-v-kurske-nachalsya-pozhar-posle-padeniya-bpla--1136295453.html

У центрального рынка в Курске начался пожар после падения БПЛА

У центрального рынка в Курске начался пожар после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 04.04.2024

У центрального рынка в Курске начался пожар после падения БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбитого БПЛА, на место выехали оперативные... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T21:46

2024-04-04T21:46

2024-04-04T21:53

беспилотник (бпла, дрон)

курск

роман старовойт

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбитого БПЛА, на место выехали оперативные службы.Позднее стало известно о том, что силами ПВО сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском. По данным Минобороны РФ, было сбито два дрона."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сообщает обороное ведомство.Ранее стало известно об атаке украинских дронов по машине, которая доставляли воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым домам в Каховке и Новой Каховке: есть раненыйДобили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на ХерсонщинеОдна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку

https://crimea.ria.ru/20240404/remontnaya-brigada-pogibla-ot-sbroshennoy-s-drona-vsu-miny-v-novoy-kakhovke-1136288022.html

курск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), курск, роман старовойт, безопасность, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости