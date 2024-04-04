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У центрального рынка в Курске начался пожар после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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У центрального рынка в Курске начался пожар после падения БПЛА
У центрального рынка в Курске начался пожар после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 04.04.2024
У центрального рынка в Курске начался пожар после падения БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбитого БПЛА, на место выехали оперативные... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T21:46
2024-04-04T21:53
беспилотник (бпла, дрон)
курск
роман старовойт
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбитого БПЛА, на место выехали оперативные службы.Позднее стало известно о том, что силами ПВО сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском. По данным Минобороны РФ, было сбито два дрона."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сообщает обороное ведомство.Ранее стало известно об атаке украинских дронов по машине, которая доставляли воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым домам в Каховке и Новой Каховке: есть раненыйДобили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на ХерсонщинеОдна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку
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беспилотник (бпла, дрон), курск, роман старовойт, безопасность, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
У центрального рынка в Курске начался пожар после падения БПЛА

В Курске у центрального рынка сбитый беспилотник устроил пожар - Старовойт

21:46 04.04.2024 (обновлено: 21:53 04.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбитого БПЛА, на место выехали оперативные службы.

"После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

Позднее стало известно о том, что силами ПВО сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском.
"Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место", - сообщил губернатор.
По данным Минобороны РФ, было сбито два дрона.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сообщает обороное ведомство.
Ранее стало известно об атаке украинских дронов по машине, которая доставляли воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.
24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился ребенок.
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