Фельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке
ВСУ атаковали с дрона скорую с тяжелобольным ребенком в Каховке - власти
23:47 19.03.2024 (обновлено: 23:56 19.03.2024)
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ атаковали с дрона скорую с тяжело больным ребенком в Новой Каховке
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок. Об этом сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.
"Несколько минут назад в Каховке под удар украинского дрона попала скорая помощь. В машине кроме бригады медиков находился тяжелобольной ребенок. Его везли в больницу. К счастью, фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали. И медик на руках понес малыша в больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
На данный момент состояние водителя скорой помощи уточняется.
"Каждая смена для медиков, работающих в 15-км зоне, связана с большим риском и еще большим героизмом, самопожертвованием. Спасибо каждому, кто несмотря ни на что продолжает выполнять свой долг и помогать людям. Не только эту бригаду, но и других героев медиков обязательно представим к наградам", - заверил Алексеенко.
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы!", что выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах, поскольку там люди трудятся в очень тяжелых условиях, рискуя жизнью. По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, выплаты начислят с 1 января, физически до середины марта работникам начнут их выплачивать.
Ранее сообщалось, что размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.
Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.
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