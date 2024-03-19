https://crimea.ria.ru/20240319/feldsher-pones-rebenka-na-rukakh-vsu-obstrelyali-skoruyu-v-novoy-kakhovke-1135854278.html

Фельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке

Фельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Фельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке

В Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T23:47

2024-03-19T23:47

2024-03-19T23:56

происшествия

обстрелы всу

херсонская область

андрей алексеенко

новости

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок. Об этом сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.На данный момент состояние водителя скорой помощи уточняется. "Каждая смена для медиков, работающих в 15-км зоне, связана с большим риском и еще большим героизмом, самопожертвованием. Спасибо каждому, кто несмотря ни на что продолжает выполнять свой долг и помогать людям. Не только эту бригаду, но и других героев медиков обязательно представим к наградам", - заверил Алексеенко.Президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы!", что выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах, поскольку там люди трудятся в очень тяжелых условиях, рискуя жизнью. По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, выплаты начислят с 1 января, физически до середины марта работникам начнут их выплачивать.Ранее сообщалось, что размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.Читайте также на РИА Новости Крым:С марта медики в малых городах будут получать доплаты до 50 тысяч рублейМедицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачейПутин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации

херсонская область

каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, обстрелы всу, херсонская область, андрей алексеенко, новости, каховка