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Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей
Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей
Размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T17:37
2024-02-13T17:37
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
пособия и выплаты
здравоохранение в россии
правительство россии
новости
земский доктор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.Уточняется, что мера принята для развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областейУточняется, что указанные выплаты смогут получить медицинские работники, которые прибыли или переехали на работу в сельские населенные пункты, а также рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек.Как стать участником программЖелающие стать участником программ "Земский доктор" или "Земский фельдшер" должны обратиться в региональный орган здравоохранения и ознакомиться с перечнем существующих вакансий.После этого необходимо заключить трудовой договор с медучреждением и дать согласие отработать там не менее пяти лет. Далее – подать заявление на получение выплаты в региональный депздрав. К заявлению необходимо приложить реквизиты для перевода денежных средств, копии диплома об образовании и трудового договора. Подать заявление и документы также можно через отдел кадров по месту работы.При этом на выплату могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства.Кроме того, выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах. Об этом на встрече с участниками форума "Все для Победы!" заявил президент РФ Владимир Путин.Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.Программа "Земский доктор" в КрымуВ Крыму успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена, сообщал ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов. При этом работа по ликвидации проблемы кадрового дефицита продолжается. Для этого в Крыму действует ряд мер социальной поддержки медицинских работников.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой ВасильевкеКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов
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новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), пособия и выплаты, здравоохранение в россии, правительство россии, новости, земский доктор
Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей

Выплаты по программе "Земский доктор" в новых регионах увеличат до 2 млн рублей

17:37 13.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.
Уточняется, что мера принята для развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
"Начиная с 2024 года обеспечить предоставление в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" единовременных компенсационных выплат в размере 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)", – сказано в поручении.
Уточняется, что указанные выплаты смогут получить медицинские работники, которые прибыли или переехали на работу в сельские населенные пункты, а также рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек.

Как стать участником программ

Желающие стать участником программ "Земский доктор" или "Земский фельдшер" должны обратиться в региональный орган здравоохранения и ознакомиться с перечнем существующих вакансий.
После этого необходимо заключить трудовой договор с медучреждением и дать согласие отработать там не менее пяти лет. Далее – подать заявление на получение выплаты в региональный депздрав. К заявлению необходимо приложить реквизиты для перевода денежных средств, копии диплома об образовании и трудового договора. Подать заявление и документы также можно через отдел кадров по месту работы.
При этом на выплату могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства.
Кроме того, выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах. Об этом на встрече с участниками форума "Все для Победы!" заявил президент РФ Владимир Путин.
Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.

Программа "Земский доктор" в Крыму

В Крыму успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена, сообщал ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов.
При этом работа по ликвидации проблемы кадрового дефицита продолжается. Для этого в Крыму действует ряд мер социальной поддержки медицинских работников.
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Новые регионы РоссииХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Пособия и выплатыЗдравоохранение в РоссииПравительство РоссииНовостиЗемский доктор
 
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