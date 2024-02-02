https://crimea.ria.ru/20240202/putin-poobeschal-vyplaty-voditelyam-skorykh-v-zone-spetsoperatsii-1134655789.html

Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации

Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации

Водители автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах будут получать выплаты на ровне с медперсоналом. Об этом в пятницу заявил президент России... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T18:34

2024-02-02T18:34

2024-02-02T18:34

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Водители автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах будут получать выплаты на ровне с медперсоналом. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!" в ответ на соответствующую просьбу участницы встречи, которая работает фельдшером скорой в Донецке.В качестве примера она рассказала историю, когда она со своей бригадой приехала спасать людей при обстреле ВСУ горно-спасательной части в Донецке."Мы первые приехали к раненым людям. Все горело. Раненых мы вывели. Где-то вдали кричал мужчина. Идти к нему было смертельно, пришлось ползти. Когда мы добрались, у него была травматическая ампутация голени. Оказав помощь, потихоньку его передвигали - сантиметров по пять - в укрытие, за стены разрушенного дома. Сидели там где-то 1,5 часа. Огонь был везде, вокруг нас, водитель это заметил и побежал с мягкими носилками к нам. И снова взрыв. Вытащили мы этого пострадавшего... Когда вышли к машине - она была вся пробита осколками. Если бы наш водитель не прибежал бы к нам с носилками - он бы погиб на месте", - рассказала фельдшер.В свою очередь президент привел ответную историю, подтверждающую неонацистскую, террористическую сущность ВСУ.Он поблагодарил сотрудников медицинской сферы, работающих в трудных условиях в зоне спецоперации и отметил их героизм.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияКаждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - МурашкоМедикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, донецк, события в донбассе, новые регионы россии, соцзащита, пособия и выплаты, скорая помощь, общество, здравоохранение в россии, новости