https://crimea.ria.ru/20240202/putin-poobeschal-vyplaty-voditelyam-skorykh-v-zone-spetsoperatsii-1134655789.html
Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации
Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации
Водители автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах будут получать выплаты на ровне с медперсоналом. Об этом в пятницу заявил президент России... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T18:34
2024-02-02T18:34
2024-02-02T18:34
владимир путин (политик)
россия
донецк
события в донбассе
новые регионы россии
соцзащита
пособия и выплаты
скорая помощь
общество
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115226_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1362015e39008558d3557fe6de5852dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Водители автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах будут получать выплаты на ровне с медперсоналом. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!" в ответ на соответствующую просьбу участницы встречи, которая работает фельдшером скорой в Донецке.В качестве примера она рассказала историю, когда она со своей бригадой приехала спасать людей при обстреле ВСУ горно-спасательной части в Донецке."Мы первые приехали к раненым людям. Все горело. Раненых мы вывели. Где-то вдали кричал мужчина. Идти к нему было смертельно, пришлось ползти. Когда мы добрались, у него была травматическая ампутация голени. Оказав помощь, потихоньку его передвигали - сантиметров по пять - в укрытие, за стены разрушенного дома. Сидели там где-то 1,5 часа. Огонь был везде, вокруг нас, водитель это заметил и побежал с мягкими носилками к нам. И снова взрыв. Вытащили мы этого пострадавшего... Когда вышли к машине - она была вся пробита осколками. Если бы наш водитель не прибежал бы к нам с носилками - он бы погиб на месте", - рассказала фельдшер.В свою очередь президент привел ответную историю, подтверждающую неонацистскую, террористическую сущность ВСУ.Он поблагодарил сотрудников медицинской сферы, работающих в трудных условиях в зоне спецоперации и отметил их героизм.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияКаждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - МурашкоМедикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации
россия
донецк
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115226_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_241eae9847c0a94c4f7acd2181823b44.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, донецк, события в донбассе, новые регионы россии, соцзащита, пособия и выплаты, скорая помощь, общество, здравоохранение в россии, новости
Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации
Путин: вопрос с выплатами для водителей скорой помощи в новых регионах будет решен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Водители автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах будут получать выплаты на ровне с медперсоналом. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!" в ответ на соответствующую просьбу участницы встречи, которая работает фельдшером скорой в Донецке.
"В последе время скорая помощь является мишенью для ВСУ. У нас погибли шесть человек: три фельдшера, два водителя и санитар. Каждый день выездная бригада выезжает на обстрелы, рискуя своей жизнью. Владимир Владимирович, мне бы хотелось решить вопрос о наших водителях. Медперсонал, врачи, санитары получают спецвыплату, а водители нет. Но они вместе с нами рискуют жизнью", - обратилась к президенту участница встречи.
В качестве примера она рассказала историю, когда она со своей бригадой приехала спасать людей при обстреле ВСУ горно-спасательной части в Донецке.
"Мы первые приехали к раненым людям. Все горело. Раненых мы вывели. Где-то вдали кричал мужчина. Идти к нему было смертельно, пришлось ползти. Когда мы добрались, у него была травматическая ампутация голени. Оказав помощь, потихоньку его передвигали - сантиметров по пять - в укрытие, за стены разрушенного дома. Сидели там где-то 1,5 часа. Огонь был везде, вокруг нас, водитель это заметил и побежал с мягкими носилками к нам. И снова взрыв. Вытащили мы этого пострадавшего... Когда вышли к машине - она была вся пробита осколками. Если бы наш водитель не прибежал бы к нам с носилками - он бы погиб на месте", - рассказала фельдшер.
В свою очередь президент привел ответную историю, подтверждающую неонацистскую, террористическую сущность ВСУ.
"Бронетехника ВСУ пыталась войти в Донецк. Танкисты между собой разговаривают по спецсвязи в танке. Из частного дома вышел местных житель. Один из танкистов ВСУ взял и застрелил его. Второй его спрашивает: "Зачем ты это сделал? Просто вышел человек из дома в спортивном костюме, у него дома семья и слышно дети бегают". Ответ: "Да они здесь все террористы". Просто так - взял и застрелил. Что же это такое, как не неонацизм? Это он и есть. Мне просто принесли прочитать перехват разговора - это не придуманные истории. И вы сейчас рассказывали… Конечно, это придумать невозможно", - сказал глава государства.
Он поблагодарил сотрудников медицинской сферы, работающих в трудных условиях в зоне спецоперации и отметил их героизм.
"Поэтому, я даже комментировать ничего не хочу. Хочу просто вам сказать самые искренние слова благодарности, поклониться низко и сказать, что, конечно, этот вопрос по водителям мы безусловно решим", - пообещал президент.
Читайте также на РИА Новости Крым: