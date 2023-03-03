https://crimea.ria.ru/20230303/medikam-iz-novykh-regionov-rf-ukazali-sroki-akkreditatsii-1127335978.html

Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации

Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации

Медицинские работники, которые получили сертификаты специалистов или документы о присвоении квалификации на территории Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T20:08

2023-03-03T20:08

2023-03-03T20:08

росздравнадзор

новые регионы россии

украина

здравоохранение в россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

сертификат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Медицинские работники, которые получили сертификаты специалистов или документы о присвоении квалификации на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на территории Украины, должны пройти процедуру аккредитации до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Роздравнадзора.При этом уточняется, что до этой даты специалисты с полученными на новых территориях документами могут работать в медицинской и фармотраслях без прохождения процедуры аккредитации.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому все образовательные организации новых регионов России получат временные лицензии на осуществление своей деятельности. Такие лицензии и аккредитации в новых регионах РФ будут действовать до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионыКак оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий

https://crimea.ria.ru/20221202/bolshaya-baza-utrachena-saldo-o-meditsine-v-khersonskoy-oblasti-1125632935.html

новые регионы россии

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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