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Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации
Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации
Медицинские работники, которые получили сертификаты специалистов или документы о присвоении квалификации на территории Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T20:08
2023-03-03T20:08
росздравнадзор
новые регионы россии
украина
здравоохранение в россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
сертификат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Медицинские работники, которые получили сертификаты специалистов или документы о присвоении квалификации на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на территории Украины, должны пройти процедуру аккредитации до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Роздравнадзора.При этом уточняется, что до этой даты специалисты с полученными на новых территориях документами могут работать в медицинской и фармотраслях без прохождения процедуры аккредитации.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому все образовательные организации новых регионов России получат временные лицензии на осуществление своей деятельности. Такие лицензии и аккредитации в новых регионах РФ будут действовать до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионыКак оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
https://crimea.ria.ru/20221202/bolshaya-baza-utrachena-saldo-o-meditsine-v-khersonskoy-oblasti-1125632935.html
новые регионы россии
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донецкая народная республика (днр)
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росздравнадзор , новые регионы россии, украина, здравоохранение в россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, сертификат
Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации

Росздравнадзор: медики из новых регионов должны пройти аккредитацию до 1 января 2026 года

20:08 03.03.2023
 
© Фото: pixabay.comВрач
Врач
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Медицинские работники, которые получили сертификаты специалистов или документы о присвоении квалификации на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на территории Украины, должны пройти процедуру аккредитации до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Роздравнадзора.
"Медицинские работники, у которых имеется сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации специалиста и (или) документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории, выданный на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области или на территории Украины, должны до 1 января 2026 года пройти процедуру аккредитации", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что до этой даты специалисты с полученными на новых территориях документами могут работать в медицинской и фармотраслях без прохождения процедуры аккредитации.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому все образовательные организации новых регионов России получат временные лицензии на осуществление своей деятельности. Такие лицензии и аккредитации в новых регионах РФ будут действовать до 1 января 2026 года.
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