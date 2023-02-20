https://crimea.ria.ru/20230220/kak-budet-prokhodit-attestatsiya-vypusknikov-iz-novykh-regionov-rossii-1127062381.html

Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России

Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России

В этом году выпускники одиннадцатых классов в новых регионах РФ будут допущены к итоговым экзаменам без написания сочинения, выпускников 9-х классов допустят к... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T08:57

2023-02-20T08:57

2023-02-20T08:57

новые регионы россии

образование в россии

рособрнадзор

общество

россия

лицензия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В этом году выпускники одиннадцатых классов в новых регионах РФ будут допущены к итоговым экзаменам без написания сочинения, выпускников 9-х классов допустят к аттестации без прохождения итогового собеседования по русскому языку. Соответствующий приказ разработали Минпросвещения и Рособрнадзор.Особенности проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются на переходный период для обучающихся школ на территориях ДНР, ЛНР , Запорожской и Херсонской областей, а также обучавшихся там и принятых в школы других регионов России.Согласно документу, выпускники 11 классов смогут в этом учебном году получить аттестат по результатам промежуточных оценок, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию. В 2023/24 - 2025/26 учебных годах одиннадцатиклассники будут проходить аттестацию в форме ЕГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам.Для одиннадцатиклассников с ограниченными возможностями здоровья в 2023/2024 учебном году сохранится возможность по выбору проходить ГИА в форме промежуточной аттестации, в 2024/25 и 2025/26 учебных годах они будут сдавать ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку. Участникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата будет достаточно сдать экзамены только по обязательным предметам.Выпускники девятых классов из новых субъектов РФ в этом году получат аттестаты по результатам промежуточных оценок. В 2023/2024 учебном году аттестация для них пройдет в форме государственного выпускного экзамена по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору при этом не придется. В 2024/2025 и 2025/2026 учебных годах аттестация девятиклассников пройдет по четырем учебным предметам (двум обязательным и двум по выбору) в форме ОГЭ или ГВЭ на выбор. Для школьников с ограничениями по здоровью, детей-инвалидов и инвалидов будет достаточно сдать экзамены только по обязательным предметам.Временные лицензии Все образовательные организации новых регионов России получат временные лицензии на осуществление своей деятельности. Такое распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Лицензии и аккредитации в новых регионах РФ будут действовать до 1 января 2026 года. Постоянные документы будут со временем выданы органами управления новых регионов.Читайте также в РИА Новости Крым:На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест Путин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, образование в россии, рособрнадзор, общество, россия, лицензия