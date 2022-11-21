https://crimea.ria.ru/20221121/na-kakikh-spetsialnostyakh-v-2023-godu-budet-bolshe-vsego-byudzhetnykh-mest-1125483811.html
На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест
На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест - РИА Новости Крым, 21.11.2022
На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест
В следующем году больше всего бюджетных мест получат вузы, которые готовят специалистов в области медицины, архитектуры и строительства, авиастроения,... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T20:24
2022-11-21T20:24
2022-11-21T20:24
российская федерация (россия, рф)
образование в крыму и севастополе
образование в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415891_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9820b54c64acfa260ef53f06bf17145c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В следующем году больше всего бюджетных мест получат вузы, которые готовят специалистов в области медицины, архитектуры и строительства, авиастроения, радиотехники, эксплуатации железных дорог и еще ряда специальностей. Соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.Отмечается, что после получения диплома, студенты, обучавшиеся по целевой квоте, должны будут не менее трех лет отработать в организации, которая оплачивала их обучение.На долю целевых квот для студентов специалитета по направлению "лечебное дело" отведено 75% бюджетных мест, по "педиатрии" – 76%, уточняется в постановлении.Для обучающихся по целевым квотам в ординатуре по так называемым дефицитным специальностям отведено 100% бюджетных мест. В перечень вошли акушеры, гинекологи, неонатологи, детские кардиологи, онкологи, хирурги и эндокринологи. Кроме того, врачи-аллергологи, иммунологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, взрослые онкологи, радиотерапевты, рентгенологи, инфекционисты и токсикологи. А также специалисты в области кардиологии, нейрохирургии, неврологии, эндокринологии и скорой медицинской помощи.В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как >>На втором месте по числу выделенных целевых бюджетных мест находятся специалисты сферы самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Доля таких целевиков составит 70% от общего числа бюджетников.Также 60% целевых квот выделено для студентов, которые изучают строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, учатся проектировать авиационные и ракетные двигатели. Такое же число целевых мест отведено направлениям: "радиоэлектронные системы и комплексы", "специальные радиотехнические системы", "специальные системы жизнеобеспечения".По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%.В республиканском министерстве образования РИА Новости Крым сообщили, что число целевых мест в вузах региона станет известно не раньше, чем в конце весны будущего года.Ранее в Севастопольском государственном университете сообщили, что получили лицензию, которая позволит готовить врачей и медсестер.
https://crimea.ria.ru/20220908/rossiyskaya-nauka-vozvraschaetsya-v-gvineyu-uchenye-rasskazali-zachem--1124434329.html
https://crimea.ria.ru/20220506/v-rf-stanet-bolshe-byudzhetnykh-mest-v-vuzakh--kak-podat-dokumenty-onlayn-1123155955.html
https://crimea.ria.ru/20221006/pochemu-v-sevastopole-massovo-uvolnyayutsya-vrachi-razyasnenie-vlastey-1124733846.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415891_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c486ae26102c0391a0c8c475b18bb6b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская федерация (россия, рф), образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество
На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест
Правительство утвердило квоты для студентов-бюджетников на 2023 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым.
В следующем году больше всего бюджетных мест получат вузы, которые готовят специалистов в области медицины, архитектуры и строительства, авиастроения, радиотехники, эксплуатации железных дорог и еще ряда специальностей. Соответствующее распоряжение
премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.
Отмечается, что после получения диплома, студенты, обучавшиеся по целевой квоте, должны будут не менее трех лет отработать в организации, которая оплачивала их обучение.
"За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства", – говорится в пояснительной записке к документу.
На долю целевых квот для студентов специалитета по направлению "лечебное дело" отведено 75% бюджетных мест, по "педиатрии" – 76%, уточняется в постановлении.
Для обучающихся по целевым квотам в ординатуре по так называемым дефицитным специальностям отведено 100% бюджетных мест. В перечень вошли акушеры, гинекологи, неонатологи, детские кардиологи, онкологи, хирурги и эндокринологи. Кроме того, врачи-аллергологи, иммунологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, взрослые онкологи, радиотерапевты, рентгенологи, инфекционисты и токсикологи. А также специалисты в области кардиологии, нейрохирургии, неврологии, эндокринологии и скорой медицинской помощи.
На втором месте по числу выделенных целевых бюджетных мест находятся специалисты сферы самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Доля таких целевиков составит 70% от общего числа бюджетников.
Также 60% целевых квот выделено для студентов, которые изучают строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, учатся проектировать авиационные и ракетные двигатели. Такое же число целевых мест отведено направлениям: "радиоэлектронные системы и комплексы", "специальные радиотехнические системы", "специальные системы жизнеобеспечения".
По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%.
В республиканском министерстве образования РИА Новости Крым сообщили, что число целевых мест в вузах региона станет известно не раньше, чем в конце весны будущего года.
Ранее в Севастопольском государственном университете сообщили
, что получили лицензию, которая позволит готовить врачей и медсестер.