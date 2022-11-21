https://crimea.ria.ru/20221121/na-kakikh-spetsialnostyakh-v-2023-godu-budet-bolshe-vsego-byudzhetnykh-mest-1125483811.html

На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест

На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест - РИА Новости Крым, 21.11.2022

На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест

В следующем году больше всего бюджетных мест получат вузы, которые готовят специалистов в области медицины, архитектуры и строительства, авиастроения,... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T20:24

2022-11-21T20:24

2022-11-21T20:24

российская федерация (россия, рф)

образование в крыму и севастополе

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В следующем году больше всего бюджетных мест получат вузы, которые готовят специалистов в области медицины, архитектуры и строительства, авиастроения, радиотехники, эксплуатации железных дорог и еще ряда специальностей. Соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.Отмечается, что после получения диплома, студенты, обучавшиеся по целевой квоте, должны будут не менее трех лет отработать в организации, которая оплачивала их обучение.На долю целевых квот для студентов специалитета по направлению "лечебное дело" отведено 75% бюджетных мест, по "педиатрии" – 76%, уточняется в постановлении.Для обучающихся по целевым квотам в ординатуре по так называемым дефицитным специальностям отведено 100% бюджетных мест. В перечень вошли акушеры, гинекологи, неонатологи, детские кардиологи, онкологи, хирурги и эндокринологи. Кроме того, врачи-аллергологи, иммунологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, взрослые онкологи, радиотерапевты, рентгенологи, инфекционисты и токсикологи. А также специалисты в области кардиологии, нейрохирургии, неврологии, эндокринологии и скорой медицинской помощи.В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как >>На втором месте по числу выделенных целевых бюджетных мест находятся специалисты сферы самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Доля таких целевиков составит 70% от общего числа бюджетников.Также 60% целевых квот выделено для студентов, которые изучают строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, учатся проектировать авиационные и ракетные двигатели. Такое же число целевых мест отведено направлениям: "радиоэлектронные системы и комплексы", "специальные радиотехнические системы", "специальные системы жизнеобеспечения".По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%.В республиканском министерстве образования РИА Новости Крым сообщили, что число целевых мест в вузах региона станет известно не раньше, чем в конце весны будущего года.Ранее в Севастопольском государственном университете сообщили, что получили лицензию, которая позволит готовить врачей и медсестер.

https://crimea.ria.ru/20220908/rossiyskaya-nauka-vozvraschaetsya-v-gvineyu-uchenye-rasskazali-zachem--1124434329.html

https://crimea.ria.ru/20220506/v-rf-stanet-bolshe-byudzhetnykh-mest-v-vuzakh--kak-podat-dokumenty-onlayn-1123155955.html

https://crimea.ria.ru/20221006/pochemu-v-sevastopole-massovo-uvolnyayutsya-vrachi-razyasnenie-vlastey-1124733846.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество