https://crimea.ria.ru/20230215/s-1-marta-novye-regiony-perekhodyat-na-sistemu-sotsstrakha-rossii-chego-zhdat-1126992080.html

С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать

С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать - РИА Новости Крым, 15.02.2023

С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать

В Совфеде приняли ряд законов, которые определяют порядок назначения и размер социальных и пенсионных выплат для Донецкой и Луганской Народных Республик,... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T14:25

2023-02-15T14:25

2023-02-15T14:26

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Совфеде приняли ряд законов, которые определяют порядок назначения и размер социальных и пенсионных выплат для Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.Речь идет о таких мерах социальной поддержки, как выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, а также выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.Больничные и пособия по беременности и родамДанные выплаты будут осуществляться гражданам РФ, которые проживают или проживали на территории новых субъектов, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые проживают или проживали на данных территориях и выехали в другие субъекты РФ, пояснил сенатор Александр Варфоломеев.Нормы законодательства РФ об обязательном социальном страховании начнут действовать на территории новых субъектов с 1 марта 2023 года в порядке, размерах и на условиях, которые предусмотрены российских законодательством с учетом некоторых особенностей. Подчеркивается, что если гражданин получал пособие до 1 марта, его размер не может быть уменьшен, и выплаты будут производиться в прежнем объеме.Подчеркивается, что в новых субъектах с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года для назначения пособий можно будет использовать как электронный, так и бумажный лист нетрудоспособности.Так, средний дневной заработок в 2023 году определяется путем деления суммы начисленного заработка за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года на 93 календарных дня. В 2024 году – путем деления заработка застрахованного лица за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года на 458 календарных дней.В случае если получатель не может предоставить сведений о размере заработной платы, выплаты будут начисляться в размере средней ежемесячной страховой выплаты в Крыму.Пенсии и социальные выплатыНа новые регионы распространяются все меры поддержки, которые действуют на территории РФ. В том числе ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан, социальная помощь малоимущим и семьям с детьми, услуги социального обслуживания, соцподдержка ветеранов, граждан заслуженных категорий, инвалидов, пострадавших в результате радиационных катастроф и аварий, репрессированных и других. Особый порядок их назначения начнет действовать с 1 марта 2023 года.В частности, поддержка в натуральной или денежной форме будет предоставляться на основании заявлений и документов, которые подтверждают статус гражданина и его право на меры поддержки. При этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода.Особенности назначения пенсий после 1 мартаПенсии будут назначаться в заявительном порядке, при этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода. Кроме того, если гражданин обращается за назначением пенсии с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, то выплаты будут назначены с 1 марта 2023 года.Кроме того, устанавливается особый порядок исчисления стажа, зарплаты и размера пенсии. В частности, вводится сохранная норма, которая будет подлежать индексации. Получить выплату можно будет на почте, переводом на банковскую карту, а также в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.Расходы на выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в новых регионах в текущем году превысят 33 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионыКак оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий

https://crimea.ria.ru/20230213/povyshennye-sotsialnye-vyplaty-v--novykh-regionakh-kak-i-kogda-poluchit-1126936982.html

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), соцзащита, фонд социального и пенсионного страхования, совет федерации, новости