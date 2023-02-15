https://crimea.ria.ru/20230215/s-1-marta-novye-regiony-perekhodyat-na-sistemu-sotsstrakha-rossii-chego-zhdat-1126992080.html
С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать
С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать - РИА Новости Крым, 15.02.2023
С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать
В Совфеде приняли ряд законов, которые определяют порядок назначения и размер социальных и пенсионных выплат для Донецкой и Луганской Народных Республик,... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T14:25
2023-02-15T14:25
2023-02-15T14:26
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
соцзащита
фонд социального и пенсионного страхования
совет федерации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Совфеде приняли ряд законов, которые определяют порядок назначения и размер социальных и пенсионных выплат для Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.Речь идет о таких мерах социальной поддержки, как выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, а также выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.Больничные и пособия по беременности и родамДанные выплаты будут осуществляться гражданам РФ, которые проживают или проживали на территории новых субъектов, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые проживают или проживали на данных территориях и выехали в другие субъекты РФ, пояснил сенатор Александр Варфоломеев.Нормы законодательства РФ об обязательном социальном страховании начнут действовать на территории новых субъектов с 1 марта 2023 года в порядке, размерах и на условиях, которые предусмотрены российских законодательством с учетом некоторых особенностей. Подчеркивается, что если гражданин получал пособие до 1 марта, его размер не может быть уменьшен, и выплаты будут производиться в прежнем объеме.Подчеркивается, что в новых субъектах с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года для назначения пособий можно будет использовать как электронный, так и бумажный лист нетрудоспособности.Так, средний дневной заработок в 2023 году определяется путем деления суммы начисленного заработка за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года на 93 календарных дня. В 2024 году – путем деления заработка застрахованного лица за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года на 458 календарных дней.В случае если получатель не может предоставить сведений о размере заработной платы, выплаты будут начисляться в размере средней ежемесячной страховой выплаты в Крыму.Пенсии и социальные выплатыНа новые регионы распространяются все меры поддержки, которые действуют на территории РФ. В том числе ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан, социальная помощь малоимущим и семьям с детьми, услуги социального обслуживания, соцподдержка ветеранов, граждан заслуженных категорий, инвалидов, пострадавших в результате радиационных катастроф и аварий, репрессированных и других. Особый порядок их назначения начнет действовать с 1 марта 2023 года.В частности, поддержка в натуральной или денежной форме будет предоставляться на основании заявлений и документов, которые подтверждают статус гражданина и его право на меры поддержки. При этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода.Особенности назначения пенсий после 1 мартаПенсии будут назначаться в заявительном порядке, при этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода. Кроме того, если гражданин обращается за назначением пенсии с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, то выплаты будут назначены с 1 марта 2023 года.Кроме того, устанавливается особый порядок исчисления стажа, зарплаты и размера пенсии. В частности, вводится сохранная норма, которая будет подлежать индексации. Получить выплату можно будет на почте, переводом на банковскую карту, а также в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.Расходы на выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в новых регионах в текущем году превысят 33 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионыКак оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
https://crimea.ria.ru/20230213/povyshennye-sotsialnye-vyplaty-v--novykh-regionakh-kak-i-kogda-poluchit-1126936982.html
новые регионы россии
запорожская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), соцзащита, фонд социального и пенсионного страхования, совет федерации, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Совфеде приняли ряд законов, которые определяют порядок назначения и размер социальных и пенсионных выплат для Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
Речь идет о таких мерах социальной поддержки, как выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, а также выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Больничные и пособия по беременности и родам
Данные выплаты будут осуществляться гражданам РФ, которые проживают или проживали на территории новых субъектов, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые проживают или проживали на данных территориях и выехали в другие субъекты РФ, пояснил сенатор Александр Варфоломеев.
Нормы законодательства РФ об обязательном социальном страховании начнут действовать на территории новых субъектов с 1 марта 2023 года в порядке, размерах и на условиях, которые предусмотрены российских законодательством с учетом некоторых особенностей. Подчеркивается, что если гражданин получал пособие до 1 марта, его размер не может быть уменьшен, и выплаты будут производиться в прежнем объеме.
Подчеркивается, что в новых субъектах с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года для назначения пособий можно будет использовать как электронный, так и бумажный лист нетрудоспособности.
Согласно пояснительной записке, размер выплат по больничному листу, а также по беременности, родам и уходу за ребенком будет рассчитываться на основании заработка не ранее 30 сентября 2022 года или среднего дневного заработка.
Так, средний дневной заработок в 2023 году определяется путем деления суммы начисленного заработка за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года на 93 календарных дня. В 2024 году – путем деления заработка застрахованного лица за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года на 458 календарных дней.
В случае если получатель не может предоставить сведений о размере заработной платы, выплаты будут начисляться в размере средней ежемесячной страховой выплаты в Крыму.
Пенсии и социальные выплаты
На новые регионы распространяются все меры поддержки, которые действуют на территории РФ. В том числе ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан, социальная помощь малоимущим и семьям с детьми, услуги социального обслуживания, соцподдержка ветеранов, граждан заслуженных категорий, инвалидов, пострадавших в результате радиационных катастроф и аварий, репрессированных и других. Особый порядок их назначения начнет действовать с 1 марта 2023 года.
В частности, поддержка в натуральной или денежной форме будет предоставляться на основании заявлений и документов, которые подтверждают статус гражданина и его право на меры поддержки. При этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода.
"Данный закон устанавливает особенности реализации права на пенсионное дополнительное социальное обеспечение граждан РФ, которые постоянно проживали на территории новых субъектов по состоянию на 30 сентября 2022 года. Или на территории ЛДНР в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, либо на территории Запорожской и Херсонской областей в период с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, и выехавших за пределы субъектов в Россию в том числе через территории третьих государств", – подчеркнула сенатор Елена Бибикова.
Особенности назначения пенсий после 1 марта
Пенсии будут назначаться в заявительном порядке, при этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода. Кроме того, если гражданин обращается за назначением пенсии с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, то выплаты будут назначены с 1 марта 2023 года.
Кроме того, устанавливается особый порядок исчисления стажа, зарплаты и размера пенсии. В частности, вводится сохранная норма, которая будет подлежать индексации. Получить выплату можно будет на почте, переводом на банковскую карту, а также в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Расходы на выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в новых регионах в текущем году превысят 33 млрд рублей.
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