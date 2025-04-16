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Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку
Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку
Украинские боевики атаковали подстанцию "ВЭС Сивашская" в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области, ранены спасатели, которые прибыли для тушения... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T08:48
2025-04-16T08:48
2025-04-16T08:48
херсонский технический университет (хту)
владимир сальдо
новые регионы россии
энергетика
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали подстанцию "ВЭС Сивашская" в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области, ранены спасатели, которые прибыли для тушения пожара. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, удар по объекту энергетической инфраструктуры был нанесен около часа ночи 16 апреля.Спасатели с множественными осколочными ранениями доставлены в больницы, где им оказывается помощь.В течение ночи силы противовоздушной обороны России отразили атаку БПЛА над регионами. 26 дронов уничтожили над Крымом, Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областями, а также над Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника уничтожены над КрымомВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам РоссииНовости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонский технический университет (хту), владимир сальдо, новые регионы россии, энергетика, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку
В Херсонской области дрон атаковал подстанцию "ВЭС Сивашская" и спасателей - Сальдо