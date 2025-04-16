https://crimea.ria.ru/20250416/udar-po-podstantsii-i-spasatelyam-vsu-atakovali-chaplynku-1145714399.html

Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку

Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку

Украинские боевики атаковали подстанцию "ВЭС Сивашская" в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области, ранены спасатели, которые прибыли для тушения... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T08:48

2025-04-16T08:48

2025-04-16T08:48

херсонский технический университет (хту)

владимир сальдо

новые регионы россии

энергетика

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали подстанцию "ВЭС Сивашская" в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области, ранены спасатели, которые прибыли для тушения пожара. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, удар по объекту энергетической инфраструктуры был нанесен около часа ночи 16 апреля.Спасатели с множественными осколочными ранениями доставлены в больницы, где им оказывается помощь.В течение ночи силы противовоздушной обороны России отразили атаку БПЛА над регионами. 26 дронов уничтожили над Крымом, Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областями, а также над Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника уничтожены над КрымомВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам РоссииНовости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонский технический университет (хту), владимир сальдо, новые регионы россии, энергетика, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости