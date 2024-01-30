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Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T11:08
2024-01-30T11:08
правительство россии
ветераны сво
помощь бойцам сво
реабилитация
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без заявления, сообщили в кабмине.Речь идет о военнослужащих, которые получили инвалидность в результате травмы при выполнении задач в ходе СВО или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях.Кроме того, для бойцов спецоперации теперь предусмотрена возможность доставки необходимых средств реабилитации органами соцзащиты.В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ в декабре президент Владимир Путин сообщал, что система льгот, компенсаций и выплат для участников СВО и членов их семей будет совершенствоваться.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в свою очередь заявлял, что для оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. В Крыму участникам специальной военной операции начали вручать удостоверения ветеранов боевых действий в декабре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Иду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВОСемьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – ПутинСпасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 году
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правительство россии, ветераны сво, помощь бойцам сво, реабилитация, общество, новости
Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления

Кабмин упростил процедуру получения технических средств реабилитации для участников СВО

11:08 30.01.2024
 
© Правительство РоссииТехнические средства реабилитации
Технические средства реабилитации
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без заявления, сообщили в кабмине.
Речь идет о военнослужащих, которые получили инвалидность в результате травмы при выполнении задач в ходе СВО или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях.
"Теперь электронные сертификаты на приобретение ТСР для таких граждан будут формироваться без подачи заявлений. При этом участники СВО, как и прежде, вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию", - уточняется в сообщении.
Кроме того, для бойцов спецоперации теперь предусмотрена возможность доставки необходимых средств реабилитации органами соцзащиты.
В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ в декабре президент Владимир Путин сообщал, что система льгот, компенсаций и выплат для участников СВО и членов их семей будет совершенствоваться.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в свою очередь заявлял, что для оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. В Крыму участникам специальной военной операции начали вручать удостоверения ветеранов боевых действий в декабре прошлого года.
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