Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
Кабмин упростил процедуру получения технических средств реабилитации для участников СВО
© Правительство РоссииТехнические средства реабилитации
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без заявления, сообщили в кабмине.
Речь идет о военнослужащих, которые получили инвалидность в результате травмы при выполнении задач в ходе СВО или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях.
"Теперь электронные сертификаты на приобретение ТСР для таких граждан будут формироваться без подачи заявлений. При этом участники СВО, как и прежде, вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию", - уточняется в сообщении.
Кроме того, для бойцов спецоперации теперь предусмотрена возможность доставки необходимых средств реабилитации органами соцзащиты.
В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ в декабре президент Владимир Путин сообщал, что система льгот, компенсаций и выплат для участников СВО и членов их семей будет совершенствоваться.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в свою очередь заявлял, что для оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. В Крыму участникам специальной военной операции начали вручать удостоверения ветеранов боевых действий в декабре прошлого года.
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