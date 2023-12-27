https://crimea.ria.ru/20231227/v-krymu-uchastniki-svo-poluchili-udostovereniya-veteranov-boevykh-deystviy-1133841682.html

В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий

В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 27.12.2023

В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий

В Крыму участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T15:24

2023-12-27T15:24

2023-12-27T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он выразил уверенность, что защитники Отечества, участники СВО, вне зависимости от их статуса, должны быть окружены заботой и вниманием со стороны государства и общества. А также поблагодарил воинов за мужество и то, что "в тяжелый для страны момент не остались в стороне, встали на защиту нашей Родины и наших людей"."Это вопрос справедливости, и такова четкая позиция нашего Президента и Верховного Главнокомандующего", – подчеркнул глава республики.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявлял, что для оформления оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений.Читайте также на РИА Новости Крым:Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – МинобрнаукиОтдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что новогоВ Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО

https://crimea.ria.ru/20230713/voyna-i-byt-uchastniki-svo-rasskazali-o-zhizni-za-lentochkoy-1130039118.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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