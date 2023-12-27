Рейтинг@Mail.ru
В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231227/v-krymu-uchastniki-svo-poluchili-udostovereniya-veteranov-boevykh-deystviy-1133841682.html
В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий
В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 27.12.2023
В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий
В Крыму участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T15:24
2023-12-27T15:25
сергей аксенов
новости сво
новости крыма
крым
ветераны сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133841841_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94ffae99006659a9db136dfc03afd8be.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он выразил уверенность, что защитники Отечества, участники СВО, вне зависимости от их статуса, должны быть окружены заботой и вниманием со стороны государства и общества. А также поблагодарил воинов за мужество и то, что "в тяжелый для страны момент не остались в стороне, встали на защиту нашей Родины и наших людей"."Это вопрос справедливости, и такова четкая позиция нашего Президента и Верховного Главнокомандующего", – подчеркнул глава республики.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявлял, что для оформления оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений.Читайте также на РИА Новости Крым:Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – МинобрнаукиОтдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что новогоВ Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
https://crimea.ria.ru/20230713/voyna-i-byt-uchastniki-svo-rasskazali-o-zhizni-za-lentochkoy-1130039118.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133841841_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_5202ef7e86f93d84ec14ff2b2a396d40.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости сво, новости крыма, крым, ветераны сво
В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий

Аксенов вручил удостоверения ветеранов боевых действий участникам СВО

15:24 27.12.2023 (обновлено: 15:25 27.12.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Наши воины с честью выполняли свой долг, тяжелую боевую работу, каждую минуту рискуя жизнью и здоровьем. Россия всегда держалась и держится на таких людях", – написал в Telegram-канале Аксенов.
Он выразил уверенность, что защитники Отечества, участники СВО, вне зависимости от их статуса, должны быть окружены заботой и вниманием со стороны государства и общества. А также поблагодарил воинов за мужество и то, что "в тяжелый для страны момент не остались в стороне, встали на защиту нашей Родины и наших людей".
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
1 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
2 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
3 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
4 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
"Это вопрос справедливости, и такова четкая позиция нашего Президента и Верховного Главнокомандующего", – подчеркнул глава республики.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявлял, что для оформления оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки
Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового
В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
Участники СВО на полигоне в Перевальном рассказали о жизни за ленточкой
13 июля, 21:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"
 
Сергей АксеновНовости СВОНовости КрымаКрымВетераны СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику
15:24В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий
15:07Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*
14:52Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS
14:39Глава администрации Черноморского района Крыма уходит в отставку
14:26Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
13:47В Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов
13:29Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ
13:19Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
12:56В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
12:47Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление
12:33Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева
12:26Теракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован
12:12Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
12:01Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова
11:46Иномарка сбила восьмилетнего мальчика под Симферополем
11:23Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК
11:17В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января
11:11ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
10:48Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
Лента новостейМолния