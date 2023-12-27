В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий
Аксенов вручил удостоверения ветеранов боевых действий участникам СВО
15:24 27.12.2023 (обновлено: 15:25 27.12.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУдостоверение ветерана боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Наши воины с честью выполняли свой долг, тяжелую боевую работу, каждую минуту рискуя жизнью и здоровьем. Россия всегда держалась и держится на таких людях", – написал в Telegram-канале Аксенов.
Он выразил уверенность, что защитники Отечества, участники СВО, вне зависимости от их статуса, должны быть окружены заботой и вниманием со стороны государства и общества. А также поблагодарил воинов за мужество и то, что "в тяжелый для страны момент не остались в стороне, встали на защиту нашей Родины и наших людей".
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
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Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
2 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
3 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
4 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
"Это вопрос справедливости, и такова четкая позиция нашего Президента и Верховного Главнокомандующего", – подчеркнул глава республики.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявлял, что для оформления оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений.
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