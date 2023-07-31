https://crimea.ria.ru/20230731/vuzy-rossii-dolzhny-prinimat-lyubye-spravki-ob-uchastii-v-svo--minobrnauki-1130449783.html
Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки
Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки
Любая справка, удостоверяющая участие гражданина РФ в специальной военной операции, должна приниматься в вузах страны. Соответственно, пользоваться льготой по... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T20:26
2023-07-31T20:26
2023-07-31T20:26
высшее образование
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
высшее образование в крыму
дмитрий афанасьев
льгота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Любая справка, удостоверяющая участие гражданина РФ в специальной военной операции, должна приниматься в вузах страны. Соответственно, пользоваться льготой по ней могут и сами бойцы-абитуриенты, и члены их семей. Об этом на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым.Ранее участник СВО, пребывающий на передовой в Запорожской области, рассказал РИА Новости Крым о бюрократии с которой пришлось столкнуться его семье при подаче документов на ребенка в вузы Севастополя. Позже выяснилось, что Минобрнауки совместно с Минобороны утвердили некую форму справки, но фактически она способна изменяться от вуза к вузу. А так называемая единая для Севастополя региональная справка об участии в СВО, согласованная местным правительством с Черноморскими флотом и Минобороны РФ, может вовсе не приниматься в высших учебных заведениях города.По словам Афанасьева, справку по форме, которую утвердили Минобрнауки и Минобороны, имеют право выдавать воинские части, военкоматы и даже госпитали. Она является единой для всех вузов в России, и им "не надо никаких своих справок устанавливать".Более того, если предоставленная в вуз справка не соответствует установленному образцу, но доказывает участие в СВО самого абитуриента либо его родителя, вуз должен ее принять, подчеркнул замминистра."Если на основании этой справки можно удостовериться, что действительно это участник специальной военной операции, вузы принимают эти справки... Если у них (вузов – ред.) возникают сомнения – они обращаются по адресу выдачи справки и уточняют какие-то вопросы", – сказал Афанасьев.Случаев подачи в вузы документов неустановленного образца не так много, заметил замминистра, и отметил, что "приемные комиссии вузов работают с такими видами справок". Справки же, из которых "невозможно понять, реально ли абитуриент либо его родитель участвовал в спецоперации, встречаются в редких случаях", добавил Афанасьев.Он подчеркнул, что в Минобрнауки продолжает работу горячая линия, позвонив на которую можно получить консультацию по интересующему, в том числе спорному вопросу.Афанасьев напомнил, что так называемая специальная льгота для поступающих в вузы детей участников СВО по всем направлениям подготовки была введена в 2022 году. В этом году она изменила лишь название, став "отдельной", не поменяв объема: не менее 10% от общего числа бюджетных мест. С начала приемной кампании в рамках этой категории, по словам замминистра, было подано более 9 тысяч заявлений, из них на обучение уже зачислили около 7 тысяч человек.Ранее в Севастополе в ходе круглого стола с участием членов Общественной палаты РФ прозвучали мнения о том, что в России должна быть разработана единая справка, подтверждающая участие в СВО, дающая право на льготы и для бойцов, и членов их семей при подаче документов в любые инстанции, учреждения и организации. Читайте также на РИА Новости Крым:Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузеОтдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового
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высшее образование, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), высшее образование в крыму, дмитрий афанасьев, льгота, сво, соцзащита, крым, севастополь, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым.
Любая справка, удостоверяющая участие гражданина РФ в специальной военной операции, должна приниматься в вузах страны. Соответственно, пользоваться льготой по ней могут и сами бойцы-абитуриенты, и члены их семей. Об этом на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым.
Ранее участник СВО, пребывающий на передовой в Запорожской области, рассказал РИА Новости Крым о бюрократии с которой пришлось столкнуться его семье при подаче документов на ребенка в вузы Севастополя. Позже выяснилось, что Минобрнауки совместно с Минобороны утвердили некую форму справки, но фактически она способна изменяться от вуза к вузу. А так называемая единая для Севастополя региональная справка об участии в СВО, согласованная местным правительством с Черноморскими флотом и Минобороны РФ, может вовсе не приниматься в высших учебных заведениях города.
По словам Афанасьева, справку по форме, которую утвердили Минобрнауки и Минобороны, имеют право выдавать воинские части, военкоматы и даже госпитали. Она является единой для всех вузов в России, и им "не надо никаких своих справок устанавливать".
"Никакой вуз самостоятельной формы справки не разрабатывает", – заявил Афанасьев.
Более того, если предоставленная в вуз справка не соответствует установленному образцу, но доказывает участие в СВО самого абитуриента либо его родителя, вуз должен ее принять, подчеркнул замминистра.
"Если на основании этой справки можно удостовериться, что действительно это участник специальной военной операции, вузы принимают эти справки... Если у них (вузов – ред.) возникают сомнения – они обращаются по адресу выдачи справки и уточняют какие-то вопросы", – сказал Афанасьев.
Случаев подачи в вузы документов неустановленного образца не так много, заметил замминистра, и отметил, что "приемные комиссии вузов работают с такими видами справок". Справки же, из которых "невозможно понять, реально ли абитуриент либо его родитель участвовал в спецоперации, встречаются в редких случаях", добавил Афанасьев.
"Еще раз: вузам не надо никаких своих справок устанавливать. Нужно очень внимательно смотреть документы и при каких-то сомнениях просто выяснять дополнительно. Но не отказывать ни в коем случае абитуриенту в приеме его документов", – заключил замминистра.
Он подчеркнул, что в Минобрнауки продолжает работу горячая линия, позвонив на которую можно получить консультацию по интересующему, в том числе спорному вопросу.
Афанасьев напомнил, что так называемая специальная льгота для поступающих в вузы детей участников СВО по всем направлениям подготовки была введена в 2022 году. В этом году она изменила лишь название, став "отдельной", не поменяв объема: не менее 10% от общего числа бюджетных мест. С начала приемной кампании в рамках этой категории, по словам замминистра, было подано более 9 тысяч заявлений, из них на обучение уже зачислили около 7 тысяч человек.
Ранее в Севастополе в ходе круглого стола с участием членов Общественной палаты РФ прозвучали мнения о том, что в России должна быть разработана единая справка, подтверждающая участие в СВО
, дающая право на льготы и для бойцов, и членов их семей при подаче документов в любые инстанции, учреждения и организации.
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