https://crimea.ria.ru/20230731/vuzy-rossii-dolzhny-prinimat-lyubye-spravki-ob-uchastii-v-svo--minobrnauki-1130449783.html

Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки

Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки

Любая справка, удостоверяющая участие гражданина РФ в специальной военной операции, должна приниматься в вузах страны. Соответственно, пользоваться льготой по... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T20:26

2023-07-31T20:26

2023-07-31T20:26

высшее образование

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

высшее образование в крыму

дмитрий афанасьев

льгота

сво

соцзащита

крым

севастополь

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130449483_0:83:3087:1819_1920x0_80_0_0_2b403ffbab8b2943bf9b643072293416.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Любая справка, удостоверяющая участие гражданина РФ в специальной военной операции, должна приниматься в вузах страны. Соответственно, пользоваться льготой по ней могут и сами бойцы-абитуриенты, и члены их семей. Об этом на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым.Ранее участник СВО, пребывающий на передовой в Запорожской области, рассказал РИА Новости Крым о бюрократии с которой пришлось столкнуться его семье при подаче документов на ребенка в вузы Севастополя. Позже выяснилось, что Минобрнауки совместно с Минобороны утвердили некую форму справки, но фактически она способна изменяться от вуза к вузу. А так называемая единая для Севастополя региональная справка об участии в СВО, согласованная местным правительством с Черноморскими флотом и Минобороны РФ, может вовсе не приниматься в высших учебных заведениях города.По словам Афанасьева, справку по форме, которую утвердили Минобрнауки и Минобороны, имеют право выдавать воинские части, военкоматы и даже госпитали. Она является единой для всех вузов в России, и им "не надо никаких своих справок устанавливать".Более того, если предоставленная в вуз справка не соответствует установленному образцу, но доказывает участие в СВО самого абитуриента либо его родителя, вуз должен ее принять, подчеркнул замминистра."Если на основании этой справки можно удостовериться, что действительно это участник специальной военной операции, вузы принимают эти справки... Если у них (вузов – ред.) возникают сомнения – они обращаются по адресу выдачи справки и уточняют какие-то вопросы", – сказал Афанасьев.Случаев подачи в вузы документов неустановленного образца не так много, заметил замминистра, и отметил, что "приемные комиссии вузов работают с такими видами справок". Справки же, из которых "невозможно понять, реально ли абитуриент либо его родитель участвовал в спецоперации, встречаются в редких случаях", добавил Афанасьев.Он подчеркнул, что в Минобрнауки продолжает работу горячая линия, позвонив на которую можно получить консультацию по интересующему, в том числе спорному вопросу.Афанасьев напомнил, что так называемая специальная льгота для поступающих в вузы детей участников СВО по всем направлениям подготовки была введена в 2022 году. В этом году она изменила лишь название, став "отдельной", не поменяв объема: не менее 10% от общего числа бюджетных мест. С начала приемной кампании в рамках этой категории, по словам замминистра, было подано более 9 тысяч заявлений, из них на обучение уже зачислили около 7 тысяч человек.Ранее в Севастополе в ходе круглого стола с участием членов Общественной палаты РФ прозвучали мнения о том, что в России должна быть разработана единая справка, подтверждающая участие в СВО, дающая право на льготы и для бойцов, и членов их семей при подаче документов в любые инстанции, учреждения и организации. Читайте также на РИА Новости Крым:Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузеОтдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшее образование, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), высшее образование в крыму, дмитрий афанасьев, льгота, сво, соцзащита, крым, севастополь, новости