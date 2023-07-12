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Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе
Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе
Участники специальной военной операции и их дети смогут переводиться на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России. Специальный порядок разработало... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T08:51
2023-07-12T08:51
2023-07-12T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и их дети смогут переводиться на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России. Специальный порядок разработало Минобрнауки. Согласно документу, право перейти на бесплатное обучение в приоритетном порядке смогут получить принимавшие участие в специальной военной операции на территории Украины, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также дети участников СВО.При этом вузы смогут перераспределять вакантные бюджетные места – соответствующая инициатива ранее была разработана. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, "меры поддержки участников СВО, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь – одна из важнейших задач", которую сегодня решает ведомство. "Мы и дальше будем работать над созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО", – заверил министр.Ранее сообщалось, что участников СВО бесплатно научат новым профессиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему справка участника СВО "не работает" в вузах СевастополяЧто ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваУчастники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
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новости, помощь бойцам сво, высшее образование, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), образование в россии, общество, новости, соцзащита
Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе
Минобрнауки: участники СВО и их дети смогут переводиться на бесплатное обучение в вузах