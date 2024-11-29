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Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных
Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных
В Крыму в эти субботу и воскресенье ожидается комфортная погода благодаря усилению позиций антициклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T19:09
2024-11-29T19:09
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в эти субботу и воскресенье ожидается комфортная погода благодаря усилению позиций антициклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Благодаря усилению позиций антициклона фон атмосферного давления начнет расти, соответственно, из-за туч будет чаще выглядывать солнце, отметил он."То есть переменная облачность, никаких осадков и ветер северо-восточных румбов по силе не более 3–8 м/с", – уточнил синоптик.Согласно его прогнозу, температурный диапазон в ночь на субботу в Симферополе ожидается от +2 до +5, по Крыму +1…6. Днем это уже +6…9 в столице и +6…11 по республике.Так, ночью в воскресенье в Симферополе столбики термометров опустятся до 0… +3, по Крыму до -1 до +4. А первым декабрьским днем +4… +7 в столице и от +3 до +8 по республике."То есть вполне укладываемся в рамки многолетней климатической нормы", – резюмировал эксперт.Накануне вечером 28 ноября ГУ МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по всему полуострову. В связи с этим на дежурство вышли дополнительные бригады электриков ГУП "Крымэнерго".Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в этому году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаКак защитить набережные Крыма от штормовКрым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, погода в крыму, крымская погода
Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных ожидается облачная и теплая погода без осадков – ФОБОС

19:09 29.11.2024
 
© Telegram-канал Янины ПавленкоЯлта осенью
Ялта осенью
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в эти субботу и воскресенье ожидается комфортная погода благодаря усилению позиций антициклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"У меня добрые новости с атмосферных фронтов. Думаю, жители Крыма будут рады такому прогнозу. Переход от осени к зиме будет очень плавный и практически незаметный. Выходные вполне комфортные", – сказал Тишковец.

Благодаря усилению позиций антициклона фон атмосферного давления начнет расти, соответственно, из-за туч будет чаще выглядывать солнце, отметил он.
"То есть переменная облачность, никаких осадков и ветер северо-восточных румбов по силе не более 3–8 м/с", – уточнил синоптик.
Согласно его прогнозу, температурный диапазон в ночь на субботу в Симферополе ожидается от +2 до +5, по Крыму +1…6. Днем это уже +6…9 в столице и +6…11 по республике.

"В воскресенье солнца даже больше. Но за счет северо-восточной тяги ветров, которая будет определять приток более холодного воздуха, температура немного понизится", – добавил Тишковец.

Так, ночью в воскресенье в Симферополе столбики термометров опустятся до 0… +3, по Крыму до -1 до +4. А первым декабрьским днем +4… +7 в столице и от +3 до +8 по республике.
"То есть вполне укладываемся в рамки многолетней климатической нормы", – резюмировал эксперт.
Накануне вечером 28 ноября ГУ МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по всему полуострову. В связи с этим на дежурство вышли дополнительные бригады электриков ГУП "Крымэнерго".
Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в этому году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан.
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