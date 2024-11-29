https://crimea.ria.ru/20241129/novosti-s-atmosfernykh-frontov-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1142252738.html

Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных

Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных

В Крыму в эти субботу и воскресенье ожидается комфортная погода благодаря усилению позиций антициклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T19:09

2024-11-29T19:09

2024-11-29T19:09

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141178884_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_741ef5bde45ceb88a86a00be763e9084.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в эти субботу и воскресенье ожидается комфортная погода благодаря усилению позиций антициклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Благодаря усилению позиций антициклона фон атмосферного давления начнет расти, соответственно, из-за туч будет чаще выглядывать солнце, отметил он."То есть переменная облачность, никаких осадков и ветер северо-восточных румбов по силе не более 3–8 м/с", – уточнил синоптик.Согласно его прогнозу, температурный диапазон в ночь на субботу в Симферополе ожидается от +2 до +5, по Крыму +1…6. Днем это уже +6…9 в столице и +6…11 по республике.Так, ночью в воскресенье в Симферополе столбики термометров опустятся до 0… +3, по Крыму до -1 до +4. А первым декабрьским днем +4… +7 в столице и от +3 до +8 по республике."То есть вполне укладываемся в рамки многолетней климатической нормы", – резюмировал эксперт.Накануне вечером 28 ноября ГУ МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по всему полуострову. В связи с этим на дежурство вышли дополнительные бригады электриков ГУП "Крымэнерго".Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в этому году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаКак защитить набережные Крыма от штормовКрым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, погода в крыму, крымская погода