https://crimea.ria.ru/20241129/krym-na-poroge-shtorma-avariynye-brigady-energetikov-vyshli-na-dezhurstvo-1142236248.html

Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство

Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство

Дополнительные бригады электриков вышли на дежурство из-за объявленного на сегодня штормового предупреждения. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T09:32

2024-11-29T09:32

2024-11-29T09:34

крым

новости крыма

крымская погода

погода в крыму

штормовое предупреждение

гуп рк "крымэнерго"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138139685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_487199866ad9f51f0fb522067edbd82f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительные бригады электриков вышли на дежурство из-за объявленного на сегодня штормового предупреждения. Об этом сообщает "Крымэнерго".В пятницу в южных районах Крыма прогнозируют очень сильный дождь, в горах мокрый снег. Все профильные службы приведены в повышенную готовность.Ранее в пресс-службе крымского главка МЧС России предупредили, что в связи с непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идут ливни и снегопад - объявлено штормовое предупреждение Сильный дождь со снегом надвигается на КубаньПаром в Севастополе начал работать после непогоды

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, гуп рк "крымэнерго"