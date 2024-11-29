https://crimea.ria.ru/20241129/krym-na-poroge-shtorma-avariynye-brigady-energetikov-vyshli-na-dezhurstvo-1142236248.html
Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство
Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство
Дополнительные бригады электриков вышли на дежурство из-за объявленного на сегодня штормового предупреждения. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T09:32
2024-11-29T09:32
2024-11-29T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительные бригады электриков вышли на дежурство из-за объявленного на сегодня штормового предупреждения. Об этом сообщает "Крымэнерго".В пятницу в южных районах Крыма прогнозируют очень сильный дождь, в горах мокрый снег. Все профильные службы приведены в повышенную готовность.Ранее в пресс-службе крымского главка МЧС России предупредили, что в связи с непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идут ливни и снегопад - объявлено штормовое предупреждение Сильный дождь со снегом надвигается на КубаньПаром в Севастополе начал работать после непогоды
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Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство
В Крыму из-за надвигающегося шторма вывели дополнительные бригады электриков
09:32 29.11.2024 (обновлено: 09:34 29.11.2024)