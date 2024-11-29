Рейтинг@Mail.ru
Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241129/krym-na-poroge-shtorma-avariynye-brigady-energetikov-vyshli-na-dezhurstvo-1142236248.html
Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство
Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство
Дополнительные бригады электриков вышли на дежурство из-за объявленного на сегодня штормового предупреждения. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T09:32
2024-11-29T09:34
крым
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138139685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_487199866ad9f51f0fb522067edbd82f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительные бригады электриков вышли на дежурство из-за объявленного на сегодня штормового предупреждения. Об этом сообщает "Крымэнерго".В пятницу в южных районах Крыма прогнозируют очень сильный дождь, в горах мокрый снег. Все профильные службы приведены в повышенную готовность.Ранее в пресс-службе крымского главка МЧС России предупредили, что в связи с непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идут ливни и снегопад - объявлено штормовое предупреждение Сильный дождь со снегом надвигается на КубаньПаром в Севастополе начал работать после непогоды
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138139685_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6560faf44d5317dc27792d5bcf615fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, гуп рк "крымэнерго"
Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство

В Крыму из-за надвигающегося шторма вывели дополнительные бригады электриков

09:32 29.11.2024 (обновлено: 09:34 29.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛивни и шквалистый ветер
Ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительные бригады электриков вышли на дежурство из-за объявленного на сегодня штормового предупреждения. Об этом сообщает "Крымэнерго".
В пятницу в южных районах Крыма прогнозируют очень сильный дождь, в горах мокрый снег. Все профильные службы приведены в повышенную готовность.
"В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения", - сообщили в "Крымэнерго".
Ранее в пресс-службе крымского главка МЧС России предупредили, что в связи с непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым идут ливни и снегопад - объявлено штормовое предупреждение
Сильный дождь со снегом надвигается на Кубань
Паром в Севастополе начал работать после непогоды
 
КрымНовости КрымаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:20Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма
10:08Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья
10:00В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта
09:55Запад уже поделил Украину - СВР
09:32Крым на пороге шторма: аварийные бригады энергетиков вышли на дежурство
09:09Как отразятся на работе губернаторов обновленные требования эффективности
08:54Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали
08:28Белоусов прибыл в КНДР
08:05В Киеве прогремели взрывы
07:43Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика
07:26Над Крымом сбит беспилотник
07:24Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ
07:17Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта
06:51В Ялте перекроют дороги и будут стрелять
06:28"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение
06:00Массированный удар по Ростовской области – горит промышленный объект
00:01Гололедица и туман: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
22:41ВКС России уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
22:32Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день
Лента новостейМолния