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Как российское оружие рушит традиционный мир европейцев

Как российское оружие рушит традиционный мир европейцев - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Как российское оружие рушит традиционный мир европейцев

Отечественная оружейная наука и военная промышленность позволяют России на равных разговаривать с Европой, традиционный мир которой теперь рушится. Такое мнение РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T20:20

2024-11-29T20:20

2024-11-29T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Отечественная оружейная наука и военная промышленность позволяют России на равных разговаривать с Европой, традиционный мир которой теперь рушится. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин, отметив, что "Европа перестает быть центром мира, вокруг которого все вертится".В свое время Европа стала господствовать благодаря появлению парусного многопушечного флота, что позволило ей создавать колониальные империи. Именно из-за колониального развития европейцы, в своем массовом бессознательном, стали считать себя центром мира, считает он."Мы в ходе СВО, благодаря превосходству в оружейном деле, показываем им, что их военная техника перестает быть чудо-оружием. И это значит, что они не могут навязать миру колониальное господство, что очень больно бьет по европейскому коллективному бессознательному", - сказал Макушин в комментарии РИА Новости Крым. И добавил: "Наша оружейная наука, солдаты, конструкторы и промышленность позволяют нам разговаривать на равных".Еще пять лет назад американцы говорили, что российская армия ничего не может, потому что у нее нет высокоточного оружия. Теперь Россия продемонстрировала миру свое высокоточное оружие, которое вполне в состоянии нанести ущерб, сравнимый с тем, который могут нанести те же США, и это заставляет Европу задуматься, считает Макушин.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста Симферополь-Москва "Вопросы формирования государственной идеологии", Макушин также высказал мнение, что в ближайшие двадцать лет традиционный мир для Европы начнет рушиться."Мир будет меняться в ближайшие двадцать лет. Начнется то, что наш президент назвал геополитическим штормом. Начнет рушиться традиционный мир для европейцев, а также для многих государств Средней Азии, это уже там происходит", - сказал он.При этом, по его словам, именно Россия обеспечит стабильность в Африке, и будет обеспечивать стабильность для Европы.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог Вадим Колесниченко высказал мнение, что начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинской нации грозит исчезновениеКакой будет Украина через несколько поколений – мнениеЧто сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин

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новости, мнения, политика, александр макушин, европа, европейский союз (ес), россия