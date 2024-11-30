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Над Черным морем сбили три беспилотника
Над Черным морем сбили три беспилотника - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Над Черным морем сбили три беспилотника
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Крым и приграничье России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T07:13
2024-11-30T07:13
2024-11-30T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Крым и приграничье России. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства. в ночь на субботу над Россией уничтожены 11 беспилотников самолетного типа.Накануне ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область, в результате произошел крупный пожар на промышленном объекте. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, на северо-западе Ростовской области сбиты и подавлены минимум 30 БПЛА. Обломки упавших беспилотников с элементами взрывных устройств находили за пределами населенных пунктов, повреждены шесть домов и клуб в слободе Дячкино.Кроме того, жителей хутора Трудобеликовский в Красноармейском районе Краснодарского края эвакуировали из-за работ по ликвидации неразорвавшегося беспилотника. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся БПЛА ликвидировали в Краснодарском краеСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"Над Крымом сбит беспилотник
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РИА Новости Крым
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Над Черным морем сбили три беспилотника
На Черным морем уничтожены три беспилотника – Минобороны
07:13 30.11.2024 (обновлено: 07:28 30.11.2024)