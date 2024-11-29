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Силы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"
Силы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2" - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Силы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"
Российские силы ПВО сбили за неделю десять оперативно-тактических американских ракет ATACMS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 353 беспилотника... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T13:03
2024-11-29T13:03
2024-11-29T13:03
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
оружие
ракеты atacms
противокорабельная ракета "нептун"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за неделю десять оперативно-тактических американских ракет ATACMS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 353 беспилотника. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточными ударами уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаЦентры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин Россия нанесла удар по объектам Украины с использованием 90 ракет - Путин
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , оружие, ракеты atacms, противокорабельная ракета "нептун"
Силы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"
Силы ПВО сбили за неделю десять ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за неделю десять оперативно-тактических американских ракет ATACMS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 353 беспилотника. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке.
Кроме того, высокоточными ударами уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники.
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