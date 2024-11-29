https://crimea.ria.ru/20241129/sily-pvo-sbili-10-atacms-i-unichtozhili-ustanovki-s-raketami-grom-2-1142247936.html

Силы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"

Силы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2" - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Силы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"

Российские силы ПВО сбили за неделю десять оперативно-тактических американских ракет ATACMS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 353 беспилотника... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T13:03

2024-11-29T13:03

2024-11-29T13:03

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противокорабельная ракета "нептун"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за неделю десять оперативно-тактических американских ракет ATACMS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 353 беспилотника. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточными ударами уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаЦентры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин Россия нанесла удар по объектам Украины с использованием 90 ракет - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , оружие, ракеты atacms, противокорабельная ракета "нептун"