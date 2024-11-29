https://crimea.ria.ru/20241129/iz-za-nerazorvavshegosya-bespilotnika-evakuiruyut-zhiteley-khutora-na-kubani-1142256908.html

Из-за неразорвавшегося беспилотника эвакуируют жителей хутора на Кубани

Из-за неразорвавшегося беспилотника эвакуируют жителей хутора на Кубани - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Из-за неразорвавшегося беспилотника эвакуируют жителей хутора на Кубани

В Красноармейском районе Краснодарского края эвакуируют жителей из-за работ по ликвидации неразорвавшегося беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T16:20

2024-11-29T16:20

2024-11-29T16:20

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

эвакуация

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Красноармейском районе Краснодарского края эвакуируют жителей из-за работ по ликвидации неразорвавшегося беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В зону временной эвакуации попадают жители хутора Трудобеликовский, проживающие на улице Набережная (от пер. Широкий до ул. Речная), а также улицы Таманская (от ул. Речная до пер. Широкий). Раннее сообщалось, что в Красноармейском районе края после атаки украинских дронов в огороде частного дома найден неразорвавшийся беспилотник. Территорию оцепили.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем были сбиты восемь БПЛА.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клубНад Крымом уничтожили три беспилотникаАтака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, эвакуация, безопасность