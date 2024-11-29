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Упавший беспилотник со взрывчаткой уничтожат в Краснодарском крае
Упавший беспилотник со взрывчаткой уничтожат в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Упавший беспилотник со взрывчаткой уничтожат в Краснодарском крае
В Красноармейском районе Краснодарского края после атаки украинских дронов в огороде частного дома найден неразорвавшийся беспилотник, его уничтожат. Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T12:05
2024-11-29T12:05
2024-11-29T12:05
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
кубань
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новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Красноармейском районе Краснодарского края после атаки украинских дронов в огороде частного дома найден неразорвавшийся беспилотник, его уничтожат. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По информации оперштаба, беспилотник будет ликвидирован. Радиус возможной эвакуации определят специалисты.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем были сбиты восемь БПЛА.В четверг два района Краснодарского края подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожили три беспилотникаАтака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городеБлокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
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краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, кубань, происшествия, новости, безопасность
Упавший беспилотник со взрывчаткой уничтожат в Краснодарском крае
В Краснодарском крае уничтожат упавший в огород неразорвавшийся беспилотник