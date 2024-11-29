https://crimea.ria.ru/20241129/ataka-dronov-na-rostovskuyu-oblast-povrezhdeny-shest-domov-i-klub--1142252917.html

Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб

Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб

Обломки упавших беспилотников с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, повреждены шесть домов и клуб в... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T15:33

2024-11-29T15:33

2024-11-29T15:42

юрий слюсарь

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Обломки упавших беспилотников с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, повреждены шесть домов и клуб в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По данным губернатора, шесть домов и здание сельского клуба получили повреждения в слободе Дячкино.Кроме того, в хуторе Масаловка повреждения получила кровля нежилого частного дома.Также были разбиты окна в шести квартирах в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Молодежный Каменского района. В этом же районе продолжается тушение пожара, добавил Слюсарь."После полного уточнения ущерба жителям будут назначены единовременные выплаты", - заявил Слюсарь.Утром в Ростовской области при массированной атаке беспилотников были повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Жертв и пострадавших нет.ВСУ атакуют Ростовскую область третью ночь подряд. Накануне дроны были уничтожены над Таганрогом и Каменским. В ночь на 27 ноября над регионом сбили 10 БПЛА в Родионово-Несветайском районе. 26 ноября область пытались атаковать 24 беспилотника. Они были уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниНад Крымом сбит беспилотник Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости