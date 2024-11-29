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Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб
Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб
Обломки упавших беспилотников с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, повреждены шесть домов и клуб в... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T15:33
2024-11-29T15:42
юрий слюсарь
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Обломки упавших беспилотников с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, повреждены шесть домов и клуб в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По данным губернатора, шесть домов и здание сельского клуба получили повреждения в слободе Дячкино.Кроме того, в хуторе Масаловка повреждения получила кровля нежилого частного дома.Также были разбиты окна в шести квартирах в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Молодежный Каменского района. В этом же районе продолжается тушение пожара, добавил Слюсарь."После полного уточнения ущерба жителям будут назначены единовременные выплаты", - заявил Слюсарь.Утром в Ростовской области при массированной атаке беспилотников были повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Жертв и пострадавших нет.ВСУ атакуют Ростовскую область третью ночь подряд. Накануне дроны были уничтожены над Таганрогом и Каменским. В ночь на 27 ноября над регионом сбили 10 БПЛА в Родионово-Несветайском районе. 26 ноября область пытались атаковать 24 беспилотника. Они были уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниНад Крымом сбит беспилотник Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения
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юрий слюсарь, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб

Шесть домов и дом культуры повреждены дронами в Ростовской области

15:33 29.11.2024 (обновлено: 15:42 29.11.2024)
 
Дорожные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Обломки упавших беспилотников с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, повреждены шесть домов и клуб в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели", - написал он в своем Telegram -канале.
По данным губернатора, шесть домов и здание сельского клуба получили повреждения в слободе Дячкино.
Кроме того, в хуторе Масаловка повреждения получила кровля нежилого частного дома.
Также были разбиты окна в шести квартирах в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Молодежный Каменского района. В этом же районе продолжается тушение пожара, добавил Слюсарь.
"После полного уточнения ущерба жителям будут назначены единовременные выплаты", - заявил Слюсарь.
Утром в Ростовской области при массированной атаке беспилотников были повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Жертв и пострадавших нет.
ВСУ атакуют Ростовскую область третью ночь подряд. Накануне дроны были уничтожены над Таганрогом и Каменским. В ночь на 27 ноября над регионом сбили 10 БПЛА в Родионово-Несветайском районе. 26 ноября область пытались атаковать 24 беспилотника. Они были уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.
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Юрий СлюсарьРостовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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