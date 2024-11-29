https://crimea.ria.ru/20241129/vks-rossii-okazyvayut-podderzhku-armii-sirii-iz-za-nastupleniya-terroristov-1142263646.html

ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов

ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов - РИА Новости Крым, 29.11.2024

ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов

ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T22:32

2024-11-29T22:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.Игнасюк добавил, что ВКС России, оказывая поддержку Сирии, наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков. За прошедшие сутки удалось уничтожить несколько сотен террористов, операция по отражению агрессии продолжается.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://crimea.ria.ru/20241128/vks-rossii-unichtozhili-ne-menee-400-boevikov-napavshikh-na-aleppo-i-idlib-1142233926.html

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