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ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов
ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов - РИА Новости Крым, 29.11.2024
ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов
ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T22:32
2024-11-29T22:32
2024-11-29T22:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.Игнасюк добавил, что ВКС России, оказывая поддержку Сирии, наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков. За прошедшие сутки удалось уничтожить несколько сотен террористов, операция по отражению агрессии продолжается.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористические организации, запрещенные в России.
https://crimea.ria.ru/20241128/vks-rossii-unichtozhili-ne-menee-400-boevikov-napavshikh-na-aleppo-i-idlib-1142233926.html
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ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов
ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"Центром по примирению враждующих сторон фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб", — отметил он.
Игнасюк добавил, что ВКС России, оказывая поддержку Сирии, наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков. За прошедшие сутки удалось уничтожить несколько сотен террористов, операция по отражению агрессии продолжается.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористические организации, запрещенные в России.