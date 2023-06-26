https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zhdet-glavnyy-vuz-kryma--intervyu-io-rektora-kfu-kuryanova-1129613570.html

Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ Курьянова

Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ Курьянова - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ Курьянова

22 июня приказом министерства образования РФ Андрей Фалалеев отправлен в отставку с поста ректора Крымского федерального университета им. Вернадского... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T08:02

2023-06-26T08:02

2023-06-26T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская, Алексей Гончаров. 22 июня приказом министерства образования РФ Андрей Фалалеев отправлен в отставку с поста ректора Крымского федерального университета им. Вернадского. Исполняющим обязанности руководителя назначен первый проректор университета Владимир Курьянов. В планах нового руководства – воплотить в жизнь целый ряд изменений, как в учебном процессе, так и в плане организационной структуры. Также будут пересмотрены некоторые решения, принятые прежним руководством вуза.Об этих и других планах реформирования работы университета Владимир Курьянов рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.Исходить из потребностей экономики Крыма– Расскажите немного о себе. Судя по вашей биографии, ваша трудовая деятельность всегда была неразрывно связана с университетом…– Я – выпускник Симферопольского государственного университета, химик по образованию, преподаватель. Фактически вся моя жизнь прошла в этом университете, за исключением двух периодов: полутора лет службы в армии и года работ в партийных органах в конце 80-х годов. Поэтому в этом отношении для меня университет – не просто родной дом, а место, которое для меня свято. Работал преподавателем с 1991 по 2008 годы, в 1995 году стал кандидатом наук, в 1996 году перешел на должность доцента. В 2010 году был назначен исполняющим обязанности декана химического факультета, а в 2013-м возглавил объединенный факультет биологии и химии. Там мне пришлось поработать всего один год, поскольку, к нашему счастью, случилась "Крымская весна", и с ноября 2014 года я работаю в должности проректора. Я стал проректором за два месяца до того, как де-юре появился Крымский федеральный университет. Тогда просто кто-то должен был заниматься организационными вопросами, и выбор пал на меня. Я проработал до ноября 2017 года в этой должности, и потом Андрей Павлович Фалалеев, который стал исполняющим обязанности ректора, нашел другого человека на это мое место, а я остался проректором, но занимался уже другими вопросами. Некоторое время - с мая 2018-го до февраля 2019-го - совмещал должности проректора и директора Таврической академии КФУ, а потом уже работал только проректором. В июле 2020 года к основному названию моей должности "проректор по академической административной политике" добавилось еще два слова – первый проректор. В этой должности я был до 22 июня текущего года, когда в соответствии с приказом министра науки и образования Валерия Фалькова я был назначен исполняющим обязанности ректора.– По вашему мнению, каким должен быть современный университет? Как вы видите развитие крупнейшего в Крыму вуза?– Самое интересное заключается в том, что однозначного ответа на этот вопрос вообще не существует. Это мое твердое убеждение, потому что современный университет – это очень общее и достаточно расплывчатое понятие. Если говорить о Крымском федеральном университете как об университете современном, то я первое, что хочу отметить, – каждый здесь должен заниматься своим делом и быть уверенным в завтрашнем дне. Люди должны понимать, что университет в лице его руководства является гарантом их благополучия. Это очень непростая задача с учетом целого ряда ограничений, которые имеются. Современный университет, если говорить о нашем КФУ, – это университет, где люди работают и учатся с удовольствием, а это зависит от того, в какие помещения они заходят, по каким коридорам ходят, насколько мы обеспечили им питание в наших столовых, бытовые условия на кафедрах, в лабораториях и учебных аудиториях. Вот здесь работы на самом деле очень много.Современный университет является неотъемлемой частью региона, в котором он расположен, потому что он работает не над эфемерными идеями и дает некое абстрактное образование или компетенции, а готовит молодых людей к работе в том регионе и в той стране, где эти люди родились, выросли и живут. Не зря ведь еще в 2020 году в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил о том, что наша задача – выровнять тот разрыв, который сегодня есть между столичными и региональными вузами. Понятно, что полного выравнивания не будет никогда. Но, как я понимаю, Владимир Владимирович имел в виду, что КФУ даже при всем своем названии и нахождении в прямом подчинении Министерству науки и высшего образования, все равно является вузом региональным. Потому что он, если хотите, плоть от плоти этого региона. Он здесь вырос из тех вузов, которые работали, прежде всего, на кадровый потенциал нашей республики. Очень важно, чтобы мы готовили тех специалистов, которые нужны региону, чтобы мы учили их тому, что нужно региону, и создавали условия нашим студентам для того, чтобы они могли развиваться шире и глубже, чем те возможности, которые предоставляет только образовательная программа. Соответственно и профессорско-преподавательский состав, и административный персонал должны быть ориентированы на решение этой задачи.В Крыму, например, по-прежнему не решена глобальная для региона задача учета водных ресурсов, а это и цифровые технологии, и специалисты-водники, и специалисты по землеустройству и кадастру, экологи, географы вместе с геологами, химики, биологи. КФУ может вести комплексные исследования во всех этих направлениях. То есть любые вопросы использования воды, прокладки новых сетей, учета водных ресурсов требуют своих решений. Чтобы водный баланс правильно считался и соблюдался, чтобы были понятные научно обоснованные методы накопления и использования воды и очистки водных стоков.В университете огромное количество научных наработок, которые по сей день не систематизированы и, соответственно, они не могут выйти у нас в том числе и на варианты коммерческого использования. Поскольку я сам химик, я знаю о том, что могут предложить химики. Да, это незавершенные в полном смысле этого слова вопросы, тем не менее, это то, что университет сегодня при относительно небольшом количестве усилий разноплановых специалистов может решить и предложить и фармацевтическому рынку и рынку продуктов питания. Например, биологически активные добавки, стимуляторы иммунитета, которые абсолютно безвредны для организма. Таких примеров достаточно.В КФУ создадут условия для саморазвития студентов– Что вы хотели бы изменить в первую очередь в университете? Есть ли у вас какая-то программа развития КФУ?– Конечно, у меня сложилось видение того, каким должен быть КФУ. В моем понимании за последние годы в силу определенных причин – объективных и в значительной степени субъективных – мы понесли очень большие потери в учебном процессе. Был реализован целый ряд волюнтаристских подходов, против которых выступали представители профессорско-преподавательского состава. Нужно хирургически менять целый ряд вещей. Во-первых, надо вернуть право решать, какое содержание и в каком объеме преподавать студентам, чтобы из них получились специалисты в области русского языка и литературы, истории, химии, лечебного дела, агрономы, агроинженеры и так далее. Нужно вернуть все это в руки специалистов. Нужно, чтобы в ситуации, когда наш студент хочет перевестись или к нам кто-то хочет перевестись из другого вуза, не возникало академической разницы, которую невозможно преодолеть. Здесь мы будем, не рубя с плеча, в течение ближайшего учебного года эту ситуацию постепенно выправлять и сделаем самое главное – прекратим постоянные изменения в учебном процессе. Мы дадим людям свободное время для их саморазвития, потому что надо озаботиться вопросами повышения квалификации. Мы планируем все-таки изыскать средства, чтобы направлять людей в ведущие университеты и научные центры на стажировку.Со студентами мы будем работать в обязательном порядке. Планирую ввести в практику регулярные встречи со студенческим активом и с отдельными академическими группами, потому что актив не всегда выражает мнение всей студенческой массы. Буду встречаться с учащимися, привлекать к этим встречам руководителей наших структурных подразделений, деканов факультетов, профильных специалистов департамента образовательной деятельности.С точки зрения развития студента университет обязан создать условия для того, чтобы он мог развивать не только свои профессиональные наклонности, но и то, что принято называть хобби. Эти возможности будут создаваться, хотя это непростая работа, но будет делаться. Мы совершенно не используем тот потенциал, который есть в университете для того, чтобы развивать общую образованность студентов, а сегодня в молодежной среде этого очень не хватает. Мы недостаточно еще работаем в контексте развития личности студентов через волонтерские движения. У нас есть ученики, которые этим занимаются, но их еще не столько, сколько должно быть. Также необходимо создать условия, чтобы занятия физической культурой стали нормой жизни. Кроме того, будем уделять внимание таким аспектам, как неформальное общение преподавателей и студентов, побуждение наших учащихся к изучению литературы.Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя– Как идет строительство новых общежитий и кампуса университета?– На Вернадского, 20, строится два новых общежития, а на Киевской, 181, где находится наша Академия строительства и архитектуры, строится новый кампус. Надо ускорить этот процесс, потому что там предусмотрены в том числе и досуговые центры для студентов. Но самое главное – современный кампус позволяет ощущать себя участником современных процессов. Мы, заходя в офисы разных компаний и банков, в новейшие лаборатории исследовательских институтов, видим немножко другую картину, чем есть у нас. Очень хотелось бы, чтобы эта картинка реализовывалась и в нашем университете. У нас есть примеры таких лабораторий, но надо, чтобы они преобладали в нашей повседневной жизни, чтобы здесь уровень комфортного пребывания был максимально высоким. Тогда мы получаем то, что в конечном итоге уже начинает работать на саморазвитие всего университета, в котором хочется работать и учиться, в который придут серьезные работодатели. В идеале я хотел бы, чтобы за нашими студентами выстраивалась очередь работодателей. Это почти нереальная в сегодняшних условиях задача в том виде, в каком университет существует сейчас. Есть отдельные специальности, отдельные направления подготовки, которые приближаются к этому, но в целом нам над этим еще работать и работать.Модули себя не оправдали– Что будет с введенной в позапрошлом году в КФУ системой квартилей (модулей), которую серьезно критиковали? Будете отменять?– Наши модные нововведения, система квартилей себя никак не оправдала, она усложнила учебный процесс и для преподавателей, и для студентов. Позволю себе вам задать один встречный вопрос: если вы три пары подряд будете слушать одного и того же преподавателя по одному и тому же предмету...?– Я сойду с ума.– Вот. И студенты не могут слушать одно и то же, пусть даже это разные темы одного курса. Но и смотреть на одного и того же преподавателя и наоборот тоже вредно – преподаватель начинает с ума сходить. У него язык уже прилипает к небу, он не может смотреть в пустые, находящиеся в полудреме глаза студентов.– Это тяжело…– Очень тяжело. И самое главное – это неправильно с точки зрения педагогики, прежде всего. Поэтому с квартилями мы, конечно, расстались, их не будет. То, что студенты, изучая в течение двух месяцев один и тот же курс, якобы успешнее его усвоят и сдадут – абсолютное заблуждение. Преподаватели все в один голос говорят, что ситуация только ухудшилась. Поэтому мы возвращаемся к классической, веками проверенной системе семестров и нормального распределения нагрузки внутри каждого семестра.В Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учить– А что у нас сейчас будет с Болонской системой? От нее тоже отказываемся и возвращаемся к классической?– Мы сейчас, прежде всего, будем заниматься вопросами содержания. Президент подписал указ о проведении эксперимента по переходу к иной модели высшего образования в стране. В этом эксперименте участвуют всего шесть вузов. Поэтому у нас пока сохраняется организационно то же самое: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура. То есть мы в этом смысле остаемся пока в той же парадигме, в какой и работали, поэтому здесь больше задача обратить внимание на содержание, а не на форму.Вот у нас есть, условно говоря, 100 стипендий за научную деятельность. Мы 101-му стипендию уже дать не можем – это нарушение нормативных актов. 100-балльная система позволяет здесь нам вводить определенную градацию. Целый ряд вещей, которые в университете реализуются на основе учебных достижений студентов, требует от нас сохранения 100-балльной системы. Здесь никакой беды нет, главное – не усложнять ее, сделать понятной и прозрачной для преподавателей и студентов. А за последние годы было сделано как раз наоборот. Ругались все: и преподаватели, и студенты, потому что крайне сложный был расчет баллов. От этого мы тоже сейчас будем уходить.Решения прежнего руководства будут пересмотрены– За последние несколько лет в университете прошли структурные изменения, были закрыты некоторые кафедры, в том числе имени Вернадского и Багрова. Планируете ли вы какие-то изменения в этой части?– Да, таких структурных изменений было много, и, откровенно сказать, они носили в основном формальный характер и связаны были с сокращениями профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, а не с жизненной необходимостью.Буквально на днях я остановил исполнение приказа, который был подписан до этого, об объединении кафедр информатики и прикладной математики. Придумали модное название – "кафедра информационных прикладных технологий". А суть в чем? Если мы хотим объединить что-то, мы должны под это объединение заложить программу развития этой кафедры, что это принесет с точки зрения образования, развития научных исследований, квалификации выпускаемых нами специалистов и потребности региона в этом отношении. То есть то, что вы собираетесь делать, региону нужно? Сегодня у нас, в основном, идет проектное управление, соответственно, деньги выделяются под конкретные проекты, а не под мечты или какие-то умозрительные воздушные замки. Объединяют целый ряд этих вещей или, например, ликвидируют факультеты в Агротехнологической академии, в Академии строительства и архитектуры. Зачем этот процесс? Какие выигрыши он нам дает? Вот это то, что я считаю элементами волюнтаризма в управлении такой большой и разноплановой организацией, как наш университет. Поэтому любые организационные изменения, которые были сделаны или планировались к исполнению, которые были запущены, но не доведены еще до логического конца, сейчас остановлены. Все, что до этого было объединено, мы будем пересматривать. Не для того, чтобы в обязательном порядке все это переформатировать, потому что люди от этого тоже устали, а в контексте того, что мы поставим перед коллективом простые и понятные задачи. У нас был географический факультет, и он должен быть. Если мы хотим, чтобы люди, которые работали и работают, учили, учатся и будут учиться в этом университете, не были "Иванами, не помнящими родства", то мы должны вернуть на свои позиции то, что было так бездумно ликвидировано.В Крымском федеральном университете появится новая специальность

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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