https://crimea.ria.ru/20230419/v-krymskom-federalnom-universitete-poyavitsya-novyy-fakultet-1128265333.html

В Крымском федеральном университете появится новый факультет

В Крымском федеральном университете появится новый факультет - РИА Новости Крым, 19.04.2023

В Крымском федеральном университете появится новый факультет

Руководство Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского приняло решение о лицензировании факультета геологии. Это связано, в том числе, с тем, что... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T21:46

2023-04-19T21:46

2023-04-19T19:58

кфу (крымский федеральный университет)

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

виктория члек

борис вахрушев

малая академия наук

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крым

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Руководство Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского приняло решение о лицензировании факультета геологии. Это связано, в том числе, с тем, что на полуострове ждут абитуриентов с Донбасса. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил президент Малой академии наук "Искатель", доктор географических наук "Таврической академии" КФУ Борис Вахрушев.Горнодобывающий регион"Мы сейчас по заданию руководства университета лицензируем факультет геологии, потому что Донбасс - это горнодобывающий регион. И мы ждем оттуда абитуриентов", - сказал Вахрушев.По его словам, вопросы взаимодействия с новыми российскими субъектами не остаются в стороне.Малая академия наук в новых регионахВахрушев также высказал мнение, что на территории новых российских субъектов нужно открывать отделения "МАН "Искатель"."Что такое наука? Это получение нового знания. Нет маленькой или большой науки. Есть одна наука, цели, задачи. А масштабы могут быть разные. Но когда школьник, действительный член МАН, делает маленькие открытия на своем уровне, он получает такие же творческие ощущения радости и удовлетворения. Малая академия наук 60 лет живет, выполняет свои функции и дает обществу великолепных выпускников. Думаю, это будет еще очень долго, на века", - считает Вахрушев.Какие направления интересны детямВ 2023 году Малая академия наук школьников Крыма "Искатель" отмечает свой 60-летний юбилей. МАН - это первая успешная попытка создать областное объединение увлеченных наукой учащихся. Первые годы деятельности Малой академии показали, что найдена интересная и результативная форма работы со старшеклассниками.Как рассказала директор организации Виктория Члек, за 60 лет в МАН прошли обучение более 50 тысяч ребят, свыше 13 тысяч имеют звание "Действительный член Малой академии наук"."Если говорить о кружковой работе, то особой популярностью у детей сегодня пользуются 3D технологии, робототехника, информатика – это то, что сейчас на пике популярности. Если же говорить об исследовательских работах, то интересы равноценно распределяются между историей и географией", - сказала директор, отметив, что "есть проблемы с математикой, физикой и техническим направлением, но сейчас это начало меняться, потому что возможности в регионах начали увеличиваться и улучшаться".Также Виктория Члек выразила надежду, что через год-два удастся "выровнять техническое направление, в том числе".Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия официально признала КФУ – что это значитКФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей средыКрымские вузы готовы поделиться авторским ПО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, виктория члек, борис вахрушев, малая академия наук, новые регионы россии, крым, новости крыма, общество